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İkinci el otomobilde en çok satanlar belli oldu! En hızlı o marka satılıyor...

19.02.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ikinci el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi.

Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dolardaki standartla birlikte fiyat istikrarı yakalamasına rağmen son yılların en durgun dönemini geçiriyor.

Pandemi dolayısıyla sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dövizin belli bir seviyede kalmasıyla birlikte fiyat istikrarı yakaladı. Galerici esnafı buna rağmen 2. el araç piyasasının son yılların en durgun dönemini geçirdiğini ifade ediyor. Galericiler, bu durumu kredi faizlerindeki yüksekliğe bağlıyor.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURGUNLUK GÖRMEDİM"

26 yıldır galericilik yapan Turgay Gümüş, “26 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir durgunluk görmedim. Bu sene piyasa çok durgun geçiyor. Sebebi ise ekonomideki durağanlık. Şimdi yaklaşık 2,5 aydır bir müşteri gelmedi. Bunun sebebi hem ekonomik hem de kredilere erişim zor olmasıdır. Kredi alabilen vatandaşlarda faizlerin yüksek olduğundan şikayet ederek araç kredisine girmiyor. Araba fiyatları önceden çok yükseliyordu. Ama son aylarda doların ateşi düştü araç fiyatları da düştü. En azından belli bir standart yakaladı. Şimdi parası olan için 2. El araç almak karlı olur. Yaza doğru bu fiyatlara araç bulamazlar” dedi.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü. Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

BİNEKTE CLİO İLK SIRAYI ALDI

Ocak ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 71 bin 937 satış gerçekleşti.
Renault Clio bu ay uzun bir süreden sonra VW'nin yerini alarak 3 bin 383 adetle en çok satılan model oldu. Bunu 3 bin 254 adetle VW Passat, 3 bin 167 adetle Fiat Egea, 3 bin 25 adetle Renault Megane, 2 bin 217 adetle Ford Focus, 2 bin 197 adetle Toyota Corolla, 1.976 adetle Opel Astra, 1.722 adetle BMW 3 Serisi, 1.676 adetle BMW 5 Serisi ve 1.645 adetle de VW Polo takip etti.

HAFİF TİCARİDE DOBLO LİSTE BAŞINDA

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 18 bin 373 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 2 bin 592 adetle ocak ayının en çok satılan modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 42 satışla ikinci ve Ford Transit/ Tourneo Courier de 1.904 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.211 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.193 satışla VW Caddy, 1.152 adetle VW Transporter, 894 adetle Renault Kangoo, 886 adetle Ford Transit, 676 adetle Peugeot Partner ve 541 adetle de Citroen Berlingo izledi.

İşte binek ve hafif ticari araçta en çok satılan 10 marka…

Volkswagen - 11 bin 819 adet
Renault - 11 bin 348 adet
Fiat - 10 bin 960 adet
Ford – 8 bin 558 adet
Opel – 4 bin 749 adet
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