İlçe ilçe tespit ettik! İstanbul'da iftar menüleri cep yakıyor: Dışarıda iftar yapabilene aşk olsun

Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar menüleri şekillendi ve müşterilere sunuldu. İftarını dışarda yapmak isteyenlerin bazı meblaları gözden çıkarması gerekiyor. Bunun hesabını yaparken semt seçimi de önemli. Ortalama fiyatlar baz alındığında 300-400 liraya başlayan kişi başı menü fiyatları mekanına ve manzarasına göre 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ortalama fiyatlar göz önüne alındığında ise iftar fiyatları 600 lirayla 2 bin lira arasında değişiyor.
Geçen yıla göre gözle görünür bir artış yaşanan iftar menüsü fiyatlarında bazı bölgelerde yüzde 100 ila yüzde 150 arasında artış yaşandığı belirlendi. Peki İstanbul'da iftar menü fiyatları ne kadar? İşte semtlere göre değişkenlik gösteren menü fiyatları...