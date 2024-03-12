İlçe ilçe tespit ettik! İstanbul'da iftar menüleri cep yakıyor: Dışarıda iftar yapabilene aşk olsun

Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar menüleri şekillendi ve müşterilere sunuldu. İftarını dışarda yapmak isteyenlerin bazı meblaları gözden çıkarması gerekiyor. Bunun hesabını yaparken semt seçimi de önemli. Ortalama fiyatlar baz alındığında 300-400 liraya başlayan kişi başı menü fiyatları mekanına ve manzarasına göre 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ortalama fiyatlar göz önüne alındığında ise iftar fiyatları 600 lirayla 2 bin lira arasında değişiyor.

