İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir indirim haberi geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe olacak? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 15 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM VAR MI?

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

Peki, araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin, motorin ve akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik var mı?

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre; benzin fiyatlarına indirim yapılması gündeme geldi. Buna göre; cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzinin 51.18 TL'ye, Ankara'da 52.03 TL'ye, İzmir'de 52.35 TL'ye düşmesi bekleniyor.