FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzin indirimi ve motorin indirimi var mı? Benzinde ve motorinde indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanarak akaryakıtta indirim haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe indirim olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir indirim haberi geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe olacak? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 15 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 1

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM VAR MI?

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 2

Peki, araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin, motorin ve akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik var mı?

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 3

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre; benzin fiyatlarına indirim yapılması gündeme geldi. Buna göre; cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 4

Böylece İstanbul'da benzinin 51.18 TL'ye, Ankara'da 52.03 TL'ye, İzmir'de 52.35 TL'ye düşmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.69
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.69
Gazyağı
44.72

15 EKİM 2025 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) G1

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim gelmiş, söz konusu indirim akaryakıt fiyatlarına yansımıştı.

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) G2

Son olarak akaryakıt fiyatlarında benzin için yeni bir indirim beklentisi haberi daha geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) G3

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) G4

AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları ile tabela bir kez daha değişiyor (15 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları) G5

ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 52.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.13 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim benzine zam lpg fiyatları motorin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.