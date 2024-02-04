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İndirimi duyan koştu, mağazaya akın ettiler: 50 liraya kazak 150 liraya mont almak için yarıştılar

04.02.2024 14:22 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir mağaza kazak, mont ve pijama altlarında indirim yaptı. Mağazada izdiham yaşanırken, kadınlar indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren bir mağaza Türkiye genelindeki 8 şubesinde ‘Enflasyona inat zam yok’ kampanyası düzenledi ve birçok üründe indirim yaptı. İndirim nedeniyle mağazada yoğunluk yaşandı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Adanalı kadınlar da 50 liradan satışa sunulan kazak, 35 liradan satışa sunulan satılan pijama altı ve 150 liradan satışa sunulan şişme montlardan almak için birbirleriyle yarıştı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ufuk Doyuran, “Maalesef birçok ürüne zam yapılıyor. Kadınlar da fiyatların çok yükseldiğini ifade edince biz de herkes çok uyguna giyinebilsin diye çok uyguna kıyafet satmaya başladık" dedi.

Doyuran şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda mağazalarımıza herkes akın ediyor. Tüm mağazalarımızda şuanda günlük en az 4-5 bin müşteri geliyor ve alışveriş yapıyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor”

Kazak ve montlara çok fazla talep olduğunu anlatan Doyuran, “Şuanda 50 TL’ye satılan kazaklara ve 150 TL’ye satılan montlara inanılmaz talep var. 35 liraya satılan pijama altlarına çok fazla talep var. Şu anda her gün neredeyse 15 bin parça pijama altı satıyoruz. Vatandaşlar faydalanabilsin diye kimseye toptan ürün de vermiyoruz. Biz sadece vatandaşlara bu ürünleri satıyoruz” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
indirim pijama mont kazak mağaza
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