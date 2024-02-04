İndirimi duyan koştu, mağazaya akın ettiler: 50 liraya kazak 150 liraya mont almak için yarıştılar

Kazak ve montlara çok fazla talep olduğunu anlatan Doyuran, “Şuanda 50 TL’ye satılan kazaklara ve 150 TL’ye satılan montlara inanılmaz talep var. 35 liraya satılan pijama altlarına çok fazla talep var. Şu anda her gün neredeyse 15 bin parça pijama altı satıyoruz. Vatandaşlar faydalanabilsin diye kimseye toptan ürün de vermiyoruz. Biz sadece vatandaşlara bu ürünleri satıyoruz” diye konuştu.