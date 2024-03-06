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İndirimli sıfır otomobil vaadiyle milyonlarca lira dolandırdı: İstanbul'da dünyaca ünlü otomotiv markasında akılalmaz vurgun!

06.03.2024 08:33
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İndirimli sıfır otomobil hayaliyle, yüz binlerce lira para kaptırdılar. Akılalmaz dolandırıcılığı yapan, İstanbul'da dünyaca ünlü bir otomobil bayisinin çalışanıydı. ‘Personel indirimi yapacağım’ dedi ve arkadaşlarını bile dolandırdı. Mağdurlar, isyan etti.

İndirimli sıfır otomobil yalanı hepsine çok cazip geldi, indirimli sıfır araç yalanı uyduran kadın onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırdı. Bir otomobil markasına ait olan bayide çalışan kadın iddiaya göre birçok kişiyi personel indirimi vaadiyle kandırmayı başardı. O dolandırıcı Kartal'daki dünyaca ünlü bir otomotiv markasının hasar danışmanıydı. Arkadaşlarına “Ben kendi indirimimi kullanacağım" diyerek birçok kişiden 800 bin lira aldı. Onlara indirim yapacağını dair ise bayiye ait kaşesi olan bir belge verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

800 BİN LİRASINI KAPTIRDI! "KENDİMİ APTAL GİBİ HİSSEDİYORUM"

800 BİN LİRASINI KAPTIRDI! "KENDİMİ APTAL GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ucuz sıfır otomobil vaadi ile kandırılan mağdurlar ise yaşadıklarını Show Haber'e şu sözlerle anlattı: - “Ünlü bir Alman markası olan bayiden araç almak için geldik. Paramızı yatırdık şahıs bizi dolandırdı. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Nasıl aldandım onu düşünüyorum şu anda.

Ben 800 bin lira verdim, sonra anladık ki bu bayide çalışıyor, kendi adına aracı alıp bize vereceğini söyledi. Çünkü buranın çalışanı olduğu için kendilerinin belirli bir indirim oranlarının olduğunu söyledi. Biz parayı ona verdik. Hesabına yatırdık.

15 Aralık itibarıyla araçlarımızı bize vereceğini söyledi. Yok pazartesi aracınız gelecek, yok yurt dışından geliyor bu araçlar, Almanya'dan geliyor falan…”

- “Oğluma bir araç almak istiyordum bu sebeple bizim 800 bin liramızı aldı hesabına İBAN ile attık. Teslim süresi geldi araçtan haber yok firmayı aradık. Kendisinin işten çıkarıldığını söyledi.”

"15-20 YILLIK ARKADAŞIMDI"

"15-20 YILLIK ARKADAŞIMDI"

- “Bayide çalışan benim 15-20 yıllık arkadaşım. Biz de bu şekilde geldik bayiye, içeri girdik arabalara bindik. Toplam 800 bin lira para gönderdim. 'Az daha bekle, sık dişini, gelecek. Bir daha nereden bulacaksın bu fiyatlara araç' falan dedi.”

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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