İndirimli sıfır otomobil vaadiyle milyonlarca lira dolandırdı: İstanbul'da dünyaca ünlü otomotiv markasında akılalmaz vurgun!

İndirimli sıfır otomobil yalanı hepsine çok cazip geldi, indirimli sıfır araç yalanı uyduran kadın onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırdı. Bir otomobil markasına ait olan bayide çalışan kadın iddiaya göre birçok kişiyi personel indirimi vaadiyle kandırmayı başardı. O dolandırıcı Kartal'daki dünyaca ünlü bir otomotiv markasının hasar danışmanıydı. Arkadaşlarına “Ben kendi indirimimi kullanacağım" diyerek birçok kişiden 800 bin lira aldı. Onlara indirim yapacağını dair ise bayiye ait kaşesi olan bir belge verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

