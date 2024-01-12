İnşaat şirketleri isyan etti: "Günlük 2 bin TL'ye çalışacak eleman yok! Yurt dışından işçi getirilsin"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 200 binden fazla yeni konutun inşaatı devam ederken olası Marmara depremi için de İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri devrede. İnşaat şirketleri maliyetlerin yanında iş gücü eksikliğinden de şikayetçi. İnşaat şirketleri günlük 2 bin TL yevmiye ile işçi bulamadıklarını belirterek geçici de olsa yurt dışından işçi getirilmesi talebinde bulundu.
Ekonomim yazarı Sadi Özdemir'e konuşan sektör temsilcileri şu ifadeleri kullandı:
Sinpaş GYO Başkan Vekili Ahmet Çelik: "Aslında inşaattaki işgücü kaybı son yıllarda oldu. 2018’den beri sektörde çok sert durağanlık yaşandı. Ciddi küçülme oldu ve işgücümüz başka alanlara kaydı. Yurt dışına gidenler de çok oldu. Yerlerine yeni işgücü de gelmedi ve açık gittikçe büyüdü. Taşeronlar da işini yetiştiremiyor. Kim daha çok verirse oraya gidiyor."
"Şu anda işçilerimiz saha mühendisinden iki üç misli daha yüksek ücret alabiliyor. Deprem ve dönüşüm kapsamındaki stratejik projeler aksamamalı. Yurt dışı müteahhitlik firmalarımızın tecrübelerinden faydalanalım. Onlar yıllardır yurt dışında işçi çalıştırıyor. Bu dönemde yurt dışından işçi getirilebilir. Çünkü hayati stratejik işlerimiz var. Geçmişte İstanbul Hava Limanı yapılırken bazı iş makineleri operatörleri, kamyon şoförleri bulunamamıştı. Çözüm olarak yurt dışından getirilmişti.”
TORKAM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli: Bence, inşaatta işgücü maliyeti yüzde 110’un da çok üzerinde artmıştır. Bunu hepimiz işlerimizde görüyoruz. Sektör uzun süredir sıkıntıdaydı ve depremlerden sonra canlanma oldu. Çünkü yıkılanların yerine yenileri yapılması için yüzlerce şantiye kuruldu. Bir yandan da kentsel dönüşüm hızlandı. Özellikle deprem bölgesindeki inşaatlarda işçi ve teknik eleman sıkıntısı çok büyük.
"Bence çözüm için yurt dışından geçici olarak işçi getirmenin kolaylaştırılması lazım. Şu anda herkes bir başkasının taşeronunu, işçisini ayartmaya çalışıyor. İşgücü talebini dengelemek için yurt dışından uzman ekipler getirmenin önü açılmalı. Cezayir, Özbekistan, Kırgızistan’dan getirilebilir. Eskiden biz oralara götürüyorduk şimdi buraya getirebiliriz. Deprem olduğunda devletimiz prefabrik ihracatını nasıl yasaklamıştı? Haklı olarak bu tedbiri almıştı. Şimdi de işçi takviyesi gerekiyor ve buna çözüm bulunmalı. Tabii ki buna buna süre konulsun, 2 ya da 3 sene süreli işçi getirilsin. Sektör ve piyasa normalleşince son bulur. Bu geçici çözüm maliyetleri dengeler, enflasyonu da olumlu etkileyebilir.”
Nexonya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural:Konut sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak genel merkezimizde 50 çalışanımız var. Şantiyelerde ise yaklaşık 400 çalışanımız var. Gebze ve Pendik’te iki yeni proje daha hayata geçireceğiz. Bunun için taşeron firmalardan sağlayacağımız istihdamlar dışında firma bünyesinde de en az 30 personel istihdamına ihtiyaç duyacağız.