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'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

30.08.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi Vatan'ın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla "Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı" ve "İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı" geliştirilmesi ve üretiminde önemli aşama katedildi.

ASELSAN ve Sefine Tersanesinin iş birliğinde süren proje kapsamında tersanede su üstü harbi aracının yapımı hızla sürüyor. Denizaltı savunma harbi aracının ise sac kesimi tamamlanarak inşasına başlandı.

ÖRTÜSÜ KALDIRILDI

Araçların yakın zamanda suya indirilerek denizde testlerinin yapılması ve yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Söz konusu iki araç, 40 knottan (saatte 74 kilometre) fazla hıza ulaşabilecek. 600 deniz mili menzili aşarak ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında bile kusursuz görev ve seyir imkanına sahip olacak.
Bu araçlarla, ROKETSAN'ın taktik füze sistemi ve ASELSAN'ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde, üs, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak.
Sefine Tersanesi Askeri Projeler Savaş Sistemleri Yöneticisi Dursun Ali Seymen, AA muhabirine, insansız deniz araçları konusunda çalışmalara 2019'da başladıklarını söyledi.
Seymen, söz konusu iki insansız deniz aracını, Ar-Ge projesi çerçevesinde ASELSAN ile geliştirdiklerini anlattı.
Prototip olarak ürettikleri araçların tasarımının tamamen tersanelerine ait olduğunu bildiren Seymen, "Çelik konstrüksiyon üretimi tamamlanmış durumda. Yazılımları ASELSAN tarafından tamamen milli olarak geliştirilmekte. Roket sistemleri ROKETSAN ve ASELSAN tarafından yerli olarak sağlanmakta." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Aselsan
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