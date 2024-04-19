İran-İsrail gerilimi yeniden tırmandı, piyasalarda dengeler değişti! Altından yeni rekor

Dünya güne yeni bir gerilimle uyandı. İsrail geçtiğimiz günlerdeki İran saldırısının misillemesini Cuma sabahının erken saatlerinde başlattı. İsrail'de sirenler çalarken İran'da tüm uçuşlar iptal edildi. İran'da özellikle hava kuvvetlerinin bulunduğu İsfahan'dan patlama sesleri yükseldi. Yaşanan saldırı sonrası küresel piyasalar hareketlendi. Ons altından yeni rekor geldi. Petrol fiyatları yükseldi, Asya piyasaları ve kripto paralarda sert dalgalanma yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar kuru saat 08.26 itibariyle 32,5988 TL seviyesinde hareket ederken Euro ise aynı dakikalarda 34,7286 TL'den işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı da 86,85 dolardan 90,75 dolara kadar yükseldikten sonra 88,90 dolara çekildi.

KRİPTO PARADA DALGALANMA

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin de gece saatlerinde 63 bin dolar seviyelerinden 59 bin dolar seviyelerine çekildi. Bitcoin daha sonra tekrar 62 bin doların üstüne çıktı.



