İş kuracaklara 365 bin TL destek! Ödemeler 5 alanda yapılacak

Ancak bu kişiler çoğu zaman iş kurma hayalini maddi durumlardan ötürü gerçekleştiremiyor. KOSGEB’in Geleneksel Girişimci Programı ile bu kişilere 65 bin TL’den 365 bin TL’ye kadar destek sağlıyor. Siz de bu desteklerden faydalanarak hayallerinize kavuşabilirsiniz. İşte KOSGEB’in iş kuracaklara sunduğu destekler…

İş kuracaklara 365 bin TL destek!

İş kurmak isteyen girişimcilere pek çok destek sağlanmaktadır. Bu desteklerden en bilineni ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin TL’ye varan destek veriliyor.

GELENEKSEL GİRİŞİMCİLERE 65 BİN TL DESTEK Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor.

İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.