İşçiye asgari ücret desteği! Çekte yeni fırsat...

Yeni ekonomi paketi Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile açıklandı. 1.4 milyon işletmeyi ilgilendiren asgari ücretliye desteğin önü açıldı. Ayrıca konuşulan konular arasında karşılıksız çek meselesi de vardı. Buna göre karşılıksız çekten mahkum olanlar için yeni fırsatlar devreye girdi. İşte detaylar…

İŞÇİYE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İstihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016-2020 arasında uygulanan asgari ücret desteğinin bu yılda devam etmesine karar verildi. 1.4 milyon işletme bu asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN HANGİ SEKTÖRLER YARARLANABİLECEK Ekonomi paketinde asgari ücret desteğinden tüm işletmeler yararlanabilecek. Sektör ayrımı yapılmayacak, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN BAŞVURUYA GEREK VAR MI? Asgari ücret desteğinden faydalanmak isteyen işverenlerin, işçiler için herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Sigortalı oldukları için destek otomatik olarak sağlanacak.

Asgari ücret desteği ile 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek verilecek. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm işyerlerini kapsayacak.