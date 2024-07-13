İŞKUR tespit etti: 170 bin ilan on binlerce kişi! Liste yayımlandı, işte en fazla aranan meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur raporunu paylaştı. 2024 yılı açık iş istatistikleri araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek sektörler konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti, imalat ve kültür sanat, eğlence, dinlence ve spor alanlarında oldu.

Bakan Işıkhan da rapora ilişkin olarak, "İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz. En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı http://esube.iskur.gov.tr’ye bekliyoruz." paylaşımını yaptı.



