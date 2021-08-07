İşsize 10 ay 2862 TL! Maaşı almak için o tarihe dikkat

2020 yılının mart ayından beri tüm dünya ile birlikte biz de koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bu virüs sağlığımızla birlikte ekonomik anlamda da hepimizi etkiledi. Özellikle işçi çıkarma yasaklarının ardından pek çok kişi işinden oldu. İŞKUR işsiz kalanlar için 10 ay boyunca 2862 TL ödeyecek. Son başvuru tarihine dikkat!

İŞKUR MAAŞ BAŞVURULARI İÇİN SON TARİHE DİKKAT

Hükümet istihdamı güçlendirmek için işverenleri pek çok kez destekledi. İşverenler yine de ekonomik güçlüklerle başa çıkamayınca işçi çıkarmak durumunda kaldı. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedelere 10 aya kadar aylık 2 bin 842 liraya varan maaş imkanı sunuldu. Bu parayı alabilmek için işten ayrıldıktan sonra 1 ay içerisinde mutlaka İŞKUR’a başvuru yapmanız gerekiyor

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR? İŞKUR’un vermiş olduğu işsizlik maaşına hem doğrudan İŞKUR merkezlerinden hem de internet üzerinden başvurabilirsiniz.

Yeni düzenlemelerle ilave istihdama çok önemli teşvikler getirilirken, işini kaybedenler için de devreye işsizlik ödeneği giriyor.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR? İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı, geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.