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İşsize 2862 TL destek! Ödeneğe nasıl başvurulur?

20.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde ekonomik zorluklar için vatandaşlara ödenen birçok destek son bulurken, ilave istihdam desteği devam ediyor. İşin kaybeden çalışanlar için de işsizlik ödeneği bir seçenek oluyor. İş yerinden kendi isteği ve kusuru dışında ayrılan kişilere ödenen işsizlik maaşı, çalışanların geçmiş prim sayılarına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar yükseliyor.

Son 3 yılda en az 600 prim günü olan ve son 120 gün içerisinde iş akdi devam ederken işten çıkarılan kişilere işsizlik maaşı ödeniyor. İlave istihdam desteği kapsamında ise, işini kaybedenler de işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor. İşten kendi isteği veya kusuru ile ayrılan kişilere ödenen işsizlik ödeneğinin süresi prim günlerine göre 6 ay ile 10 ay arasında değişiyor.

İşsize 2862 TL destek!

İşsizlik ödeneğinden, işten kendi kusuru veya isteği ayrılan, son 3 yıl içerisinde 600 prim günü olan ve son 120 gün içerisinde çalışan kişiler yararlanabiliyor. Ödeneğin süresi ise, prim günlerine göre değişiklik gösteriyor.
İşsizlik ödeneği, alınan maaşın brüt ücreti üzerinden yüzde 40’ı kadar oluyor. Ancak bunun da bir sınırı bulunuyor.
Bu durumda bir asgari ücretli çalışan bin 431 lira alırken, en yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80’lik kısmını geçemiyor. Bu da 2 bin 862 TL olarak hesaplanıyor.

Başvurular İŞKUR'dan

Başvurular İŞKUR'dan
İşsizlik maaşına başvuru yapmak için İŞKUR’a gidilmesi gerekiyor veya İŞKUR’un internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Süre sınırı bulunuyor

Süre sınırı bulunuyor
Ancak tabiki burada da bir süre sınırı bulunuyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için işten ayrıldıktan sonra 1 ay içerisinde başvuru yapılması gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR pandemi
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