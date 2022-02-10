İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay boyunca işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. İşsizlik ödeneği de asgari ücretle birlikte zamlandı. Bu yıl için en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 137, orta kademe 2 bin 541 en yüksek ise 4 bin 272 lira oldu. İşsizlik ödeneği maaşa göre belirlenirken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, İşsiz sigortalıların yeni iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR aracılığıyla yeni iş bulmaları sağlanıyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle…
İşsizlik maaşları asgari ücreti geride bıraktı
ÖDENEK ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Kendi istek, kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün hizmet akdine sahip olunması, son üç yılda 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvuruda bulunması zorunluluğu var. Bu süre aşılırsa alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor.
İŞSİZLERE DEVLET DESTEKLERİ NELER?
Ailesi de bu hizmetten yararlanabiliyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
İŞKUR'UN ÖNERDİĞİ İŞLERİ KABUL ETMEYENİN ÖDENEĞİ KESİLİR Mİ?
Ayrıca, denetimlerde işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı çalıştığı tespit edilenlerin de ödeneği yeniden başlatılmamak üzere kesilir.
YAŞLILIK AYLIĞI ALANIN ÖDENEĞİ KESİLİR Mİ?
Ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri 'emeklilik' gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesiliyor. Gelir getirici işte çalışmaya başlayanların bir gün dahi olsa 15 gün içinde İŞKUR'a bilgi vermeleri gerekiyor.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KAÇ AY SÜRESİNCE VERİLİYOR?
Ödenek son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 prim gün ödenmesi durumunda 180 gün, 900 gün prim 240 gün, 1.080 gün prim ödenmesi durumunda 300 gün süreyle ödenekten yararlanılabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum