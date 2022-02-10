İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay boyunca işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. İşsizlik ödeneği de asgari ücretle birlikte zamlandı. Bu yıl için en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 137, orta kademe 2 bin 541 en yüksek ise 4 bin 272 lira oldu. İşsizlik ödeneği maaşa göre belirlenirken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, İşsiz sigortalıların yeni iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR aracılığıyla yeni iş bulmaları sağlanıyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle…