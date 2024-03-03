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  4. İstanbul'da 3 ayrı tarife! Et ve Süt Kurumu'nda kilosu 380 lira olan pirzola kasapta 1100 liraya satılıyor!

İstanbul'da 3 ayrı tarife! Et ve Süt Kurumu'nda kilosu 380 lira olan pirzola kasapta 1100 liraya satılıyor!

03.03.2024 14:00
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Kırmızı et fiyatlarına gelen peş peşe zamlar sonrası farklı semtlerde farklı fiyat tarifeleri ortaya çıktı. Et ve Süt Kurumu'nda kilosu 380 lira olan pirzola markette 800, kasapta ise 1100 liraya satılıyor. Rekabet Kurumu, kırmızı et fiyatları hakkında çok sayıda şikayet aldıklarını ve harekete geçtiklerini açıklamıştı.

Ramazan öncesi mercek altına alınan kırmızı et fiyatlarındaki artış devam ediyor.İstanbul'da et fiyatlarına gelen son zamlardan sonra market ve kasaplardaki fiyatlar da değişti. Et ve Süt Kurumu'nun da fiyatları göz önüne alındığında kentte kırmızı etin 3 farklı tarife üzerinden fiyatlandırıldığı görüldü.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Et ve Süt Kurumu'nda 230 liraya satılan kıymanın kilosu bazı marketlerde 412, kasaplarda ise 600 liraya kadar yükseldi. Et çeşitlerinde fiyat tarifelerinin Et ve Süt Kurumu'nda, marketlerde ve kasaplarda değiştiği görülürken, fiyatlar semtten semte de değişti. 2Beylikdüzü'nde kıymanın kilosu 540 liradan satılırken, Başakşehir'de ise fiyatlar 600 liraya kadar çıktı.

Kıyma, Et ve Süt Kurumu'nda ise 229 liraya satılıyor. Yine Beylikdüzü ilçesinde 570 lirayı bulan dana kuşbaşının fiyatı Başakşehir'de 620 liradan tezgahtaki yerini aldı. Kuşbaşı marketlerde de 500 lira olarak fiyatlandırıldı. Öte yandan Et ve Süt Kurumu'nda 299 liraya satılan sucuk, marketlerde 615 ile 655 liradan, kasapta ise 555 liradan satılıyor. Pirzolanın kilosu ise Et ve Süt Kurumu'nda 380 lirayken, markette 600 ile 800 lira arasında değişiyor. Pirzola kasaplarda ise 830 ile 1100 lira arasında satışa sunuluyor.

KASAPTA EN FAZLA 100 GRAM KIYMA ALABİLİRİM"

KASAPTA EN FAZLA 100 GRAM KIYMA ALABİLİRİM"

Artan et fiyatlarıyla beraber vatandaşlar, fiyatları daha uygun olduğu için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatlarla ilgili konuşan Mustafa Tuzcuoğlu, "Burası uygun ama saat 05.00'te geldim, saat 10.00 oldu. 5-6 saattir 1 kilo kıyma için bekliyorum. Kasapta 600-700 liraya satılıyor. Oradan en fazla 100 gram alabilirim. Kime yetecek 100 gram kıyma. Benim evimde nüfusum 4 kişi" dedi.

SEMTLERDE FİYAT FARKININ SEBEBİ KİRALAR VE ÇALIŞAN MALİYETLERİ

SEMTLERDE FİYAT FARKININ SEBEBİ KİRALAR VE ÇALIŞAN MALİYETLERİ

Fiyatlardaki artıştan rahatsız olduğunu dile getiren kasap Savaş Üzek, semtler arasında değişen fiyatları ise bölgedeki kira bedellerine bağladı. Savaş Üzek, "Biz bu malı tezgaha koymak zorundayız. Satarken zorlanıyoruz. Vatandaşın alım gücüyle fiyatların artış hızı aynı oranda olmadığı için vatandaş almakta zorlanıyor. Fiyatlarımız düzenli olarak değişiyor. Marketlerle kasaplar kesinlikle aynı kefeye konulmamalı." dedi.

Üzek şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü marketlerin temin ettiği etin kalitesi ile kasapların sunduğu et aynı değil. Marketler ve büyük toptancılar maalesef vatandaşa ithal et sunuyorlar. Vatandaşın şu an için bunu seçme şansı kalmadı. Vatandaş şu anda sofraya koyabileceği ürününü, en iyi şekilde en ucuz şekilde almaya çalışıyor. İyi semtlerde kira oranları farklı, çalışan personelin maaşı farklı. Her işletme aynı kar marjıyla çalışmak istemeyebilir"

"FİYATLAR ÜZERİNDEN SPEKÜLASYON YAPIYORLAR"

"FİYATLAR ÜZERİNDEN SPEKÜLASYON YAPIYORLAR"

Et fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, "Son zamanlarda 1-2 ay içinde, ete ne olduysa birden zamlar art arda geldi. Karkas 260 liraya alırken 290 oldu. 310 oldu, şu anda 325 bandına geldi. En çok zam gelen ürün kuzu oldu. Aldı başını gidiyor. Kuzu oldu 450 lira. Kasaplar 550'ye satacak. Alan haklı, satan haklı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et fiyat tarife
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