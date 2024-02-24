İstanbul’da dönüşüm zamanı! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: Kentsel dönüşümde geri ödemesiz, faizsiz kredi desteği…

Marmara Bölgesi’nde olması beklenen büyük depremin öncesinde özellikle İstanbul’da yaşanabilecek olası bir büyük felaketin önüne geçilmesi için çok önemli bir karar alındı. İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak adım atıldı. Bu kapsamda hak sahiplerine her bir konut için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da kira yardımı olmak üzere 1.5 milyon liralık destek sağlanacakİşyerleri için de 350 bin lira kredi, 350 bin lira hibe olmak üzere 700 bin lira destek ödemesi yapılacak. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Böylece 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölümün yer aldığını İstanbul’da 5 yıl içerisinde 600 bini acil olmak üzere 1,5 milyon riskli bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedeflendi.



