İstanbul’da dönüşüm zamanı! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: Kentsel dönüşümde geri ödemesiz, faizsiz kredi desteği…

Marmara Bölgesi’nde olması beklenen büyük depremin öncesinde özellikle İstanbul’da yaşanabilecek olası bir büyük felaketin önüne geçilmesi için çok önemli bir karar alındı. İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak adım atıldı. Bu kapsamda hak sahiplerine her bir konut için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da kira yardımı olmak üzere 1.5 milyon liralık destek sağlanacakİşyerleri için de 350 bin lira kredi, 350 bin lira hibe olmak üzere 700 bin lira destek ödemesi yapılacak. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Böylece 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölümün yer aldığını İstanbul’da 5 yıl içerisinde 600 bini acil olmak üzere 1,5 milyon riskli bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedeflendi.
Milliyet’in haberine görer kararda, 6306 sayılı kanun kapsamındaki riskli yapının bulunduğu parselde ruhsat alınması ve kat irtifakı kurulması sonrası gerçek veya tüzel kişilere, talep etmeleri halinde, aynı kanun kapsamında yapacakları yeni yapılar için mevcut yapıda sahip oldukları ve idarece tespiti yapılacak konut ve işyerlerinde yapım için yardım verilebilecek.
Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak. Ayrıca riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Nisan 2023’ten önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş olması halinde yapım için yardımdan faydalanılamayacak.
Hibe ve kredi desteği, Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a tabi olan yapılarda Yapı Denetim Sistemindeki inşaat ilerleme seviyesi, diğer yapılarda ise ilgili idare tarafından yerinde yapılacak inceleme esas alınarak, subasman seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca üç eşit taksitle, yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin bankada açılan vadesiz hesabına ödenecek.
Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi borcu, her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenecek. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca takip edilecek. Kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde, Başkanlık tarafından borçlu kişiye ihtarda bulunularak süre tanınacak. Verilen süre içerisinde kredi borcunun ödenmemesi, kredinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, kullandırılmış kredilerin ödenmeyen kısımları genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek. 2 yıl ödemesiz dönemin ardından 3. yıl faizsiz taksit ödemesi 5.833 TL olacak.
Güncellenmiş kredi borcu belirlenirken, kredi borcundan yapılan geri ödemeler düşülecek, kalan kredi borcu güncelleme oranının uygulanması suretiyle artırılarak yeni borç tutarı bulunacak. Güncellenen borç kalan taksit sayısına bölünerek, aylık ödenmesi gereken taksit tutarı belirlenecek. Bu işlem kredi borcu bitene kadar devam edecek. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak.