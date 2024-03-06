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  4. İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe! 3 verip 2 alabilirler: Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Şükrü Genç...

İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe! 3 verip 2 alabilirler: Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Şükrü Genç...

06.03.2024 11:01
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Yerel seçimlerde herkes İstanbul'a ve İstanbul'un ilçelerine odaklanmış durumda. 2019'daki yerel seçimlerde 39 ilçenin 24'ünü AK Parti, 14'ünü CHP, birini ise MHP kazanmıştı. Siyaset kulislerinde oldukça hareketlilik söz konusu! İstanbul'da birçok ilçe belediyesi 1 Nisan sabahı el değiştirebilir. İşte detaylar...

31 Mart'taki seçimlerde ilk olarak Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışı kimin kazanacağı merak ediliyor. Diğer tarafta da İstanbul'un ilçelerindeki son anketler dikkat çekici! Geçen yerel seçimde CHP'den AK Parti'ye geçen Çatalca, AK Parti'den CHP'ye geçen Küçükçekmece seçimin sürprizlerinden olmuştu.

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Yerel Seçim 2024

ÜSKÜDAR, TUZLA VE SANCAKTEPE EL DEĞİŞTİREBİLİR!

ÜSKÜDAR, TUZLA VE SANCAKTEPE EL DEĞİŞTİREBİLİR!

2019'daki seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, %48.5 ile rakibine 3 puanlık bir fark atarak seçimi kazanmıştı. Sinem Dedetaş ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı.

2009'DAN BERİ GÖREVDE

2009'DAN BERİ GÖREVDE

2009'dan beri Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı'nın karşısında ise Eren Ali Bingöl var. 1993 doğumlu genç aday geçmiş dönemdeki oy farkını kapatmayı planlıyor.

2019'da AK Parti, Tuzla'da oyların %50.52'sini alırken CHP'de oyların %46.22'sini almıştı. Anadolu yakasındaki en bıçak sırtı ilçelerden biri de Sancaktepe! Sancaktepe'de 2019 seçimlerinde %2 puanla Şeyma Döğücü kazanmıştı.

AK PARTİ'NİN GÖZÜ SARIYER VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE

AK PARTİ'NİN GÖZÜ SARIYER VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Sarıyer'de yerel seçim süreci oldukça kaotik olarak devam ediyor. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak sahaya çıktı.

Şükrü Genç, bağımsız aday olarak girdiği seçimde oldukça iddialı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı bir programda Sarıyer'deki krizi yönetemediklerini ifade etmişti.

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Sancaktepe Küçükçekmece Tuzla Üsküdar CHP MHP ak parti DEM Parti Seçim 2024
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