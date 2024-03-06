İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe! 3 verip 2 alabilirler: Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Şükrü Genç...

AK PARTİ'NİN GÖZÜ SARIYER VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Sarıyer'de yerel seçim süreci oldukça kaotik olarak devam ediyor. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak sahaya çıktı.