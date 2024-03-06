İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe! 3 verip 2 alabilirler: Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Şükrü Genç...

31 Mart'taki seçimlerde ilk olarak Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışı kimin kazanacağı merak ediliyor. Diğer tarafta da İstanbul'un ilçelerindeki son anketler dikkat çekici! Geçen yerel seçimde CHP'den AK Parti'ye geçen Çatalca, AK Parti'den CHP'ye geçen Küçükçekmece seçimin sürprizlerinden olmuştu.
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2019'daki seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, %48.5 ile rakibine 3 puanlık bir fark atarak seçimi kazanmıştı. Sinem Dedetaş ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı.
2009'dan beri Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı'nın karşısında ise Eren Ali Bingöl var. 1993 doğumlu genç aday geçmiş dönemdeki oy farkını kapatmayı planlıyor.
2019'da AK Parti, Tuzla'da oyların %50.52'sini alırken CHP'de oyların %46.22'sini almıştı. Anadolu yakasındaki en bıçak sırtı ilçelerden biri de Sancaktepe! Sancaktepe'de 2019 seçimlerinde %2 puanla Şeyma Döğücü kazanmıştı.
İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Sarıyer'de yerel seçim süreci oldukça kaotik olarak devam ediyor. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, CHP'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak sahaya çıktı.
Şükrü Genç, bağımsız aday olarak girdiği seçimde oldukça iddialı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı bir programda Sarıyer'deki krizi yönetemediklerini ifade etmişti.