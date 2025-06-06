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İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Yol kenarlarında yine aynı manzara... Bıçağını kapan oraya geldi

İstanbul’da Kurban bayramının ilk gününde, kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu. Bayram namazının ardından satın aldıkları kurbanlarını teslim almak için kurban satış merkezlerine gelenler kuyruk oluşturdu. Sultangazi’deki yoğunluk havadan görüntülendi. Öte yandan kurban kesim alanlarındaki yoğunluktan etkilenmek istemeyenler, kurbanlarını yol kenarlarında bulunan yeşil alanlarda kesti. Yine aynı görüntüler oluştu.

İstanbul’un en büyük kurban satış merkezlerinden biri olan Sultangazi Kurban Satış Merkezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar saatlerce bekledikten sonra Kurban Satış Merkezine girerek daha önceden satın aldıkları kurbanlarını teslim alırken, uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İçerisinde de aynı yoğunluğun devam ettiği Kurban Satış Merkezi havadan görüntülendi.

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YİNE AYNI MANZARA

Öte yandan İstanbul’da Kurban Bayramı'nın Birinci gününde Kurban kesim alanlarındaki yoğunluktan etkilenmek istemeyenler, kurbanlarını yol kenarlarında bulunan yeşil alanlarda kesti. Sultangazi’de Kurban satış alanına birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bazı boş arazilerde aynı manzaralar yaşandı.

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YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Yasağa aldırış etmeyenler kamyonetlerle getirdikleri hayvanları hijyenik olmayan şartlarda kesti. Kurban kesim merkezine dönüşen yeşil alanlar havadan görüntülendi.

İşte İstanbul'daki bayram yoğunluğundan kareler:

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul
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