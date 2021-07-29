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İstanbul'da servis ücretleri ne kadar? 2021-2022 en kısa ve en uzun mesafe servis ücretlerinin fiyatları ne kadar?

29.07.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler tarafından "İstanbul’da servis ücretleri ne kadar?" sorusu merak ediliyor. Gelen son gelişmelere göre UKOME İstanbul'daki servis ücretlerini belirledi. Peki İstanbul'da servis ücretleri ne kadar oldu? En kısa ve en uzun mesafe servis ücretlerinin fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

İstanbul’da servis ücretleri için İBB başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplantı yapıldı. UKOME tarafından İstanbul'daki servis ücretleri belirlenmiş oldu. Peki 2021-2022 İstanbul'da servis ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da servis ücretleri ne kadar?

İstanbul’da okul servis ücretleri 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor.
Son gelişmelere göre, UKOME İstanbul'daki servis ücretlerini belirledi. İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine %15 zam yapılması teklifi kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı ve İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Toplantıda Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü %19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise %22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de %15 zam önerisinde bulundu.
Oturumu yönetmekte olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de tek tek oylamaya sundu. Oylama ile beraber, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükselmiş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
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