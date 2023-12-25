FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'dan İstanbul'a kira göçü başladı! Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira...

İstanbul'dan İstanbul'a kira göçü başladı! Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira...

25.12.2023 22:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan enflasyon beraberinde kira fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Hükümet önlem olarak yüzde 25 zam sınırı koysa da işleyişte bu karar her yerde geçerli olmadı. Özellikle İstanbul'da kira zamları devam ederken daha ucuz bir yere taşınmak isteyenler nakliyecilere fazladan mesai yaptırdı. Ocak-Aralık ayı arasındaki artış miktarı ise dudakları uçuklattı.

Son yılların en büyük sorunu olan yüksek enflasyon vatandaşların hayatını olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor. Kiralarını ödeyemeyenler çareyi ya bir tanıdıklarının yanına gitmekte ya da daha küçük bir yere taşınmakta buluyor.

Keşfet

NAKLİYECİLER ÇOK YOĞUN

Kira olarak Türkiye'nin en pahalı şehri olan İstanbul'da ilçeden ilçeye göç başladı. Kiralarını ödeyemenler başka yere taşınarak masraftan kaçmaya çalışıyor. Bu da nakliyecilerin fazladan mesai yapmasına neden oluyor. FOX Haber'e konuşan bir nakliyeci özellikle 1 haftadır uyku uyuyamadığını belirtti.

İLÇEDEN İLÇEYE GÖÇ

İLÇEDEN İLÇEYE GÖÇ

İstanbul'da yaşanan taşınma hareketliliğinin 3 ana sebebi var. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, yükselen kiralar ve kentsel dönüşüm...

Beşiktaş'ta kolonları görünen bir evi kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltmak zorunda kalan bir kiracı 8 bin liralık kirasını bırakarak 25 bin liralık bir eve geçmek zorunda kaldı.

EN BÜYÜK NEDEN KİRALARDAKİ ARTIŞ

EN BÜYÜK NEDEN KİRALARDAKİ ARTIŞ

Kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini bırakmak zorunda olanlar olsa da taşınmaların asıl sebebi yüksek kiralar. Hükümet önlem olarak yüzde 25 artış sınırı koysa da piyasadaki işleyiş her zaman karara uygun olmadı.

İstanbul Kalkınma Planı Ajansına göre kiralar 1 yılda yüzde 75 arttı. Ocak ayında 2 bin lira olan bir daire Aralık ayına geldiğinde 20 bin lirayı gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nakliyeci İstanbul Kiracı Kira
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Can Ataklı'nın sözleri tepki çekti: "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

Gazeteci Can Ataklı'nın sözleri tepki çekti: "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

Asgari ücrette karar haftası

Asgari ücrette karar haftası

Asgari ücret için meydanlara inip sınırlarını belirlediler: O rakama kadar yılda 4 kez zamlanmalı: 22 altın detayı...

Asgari ücret için meydanlara inip sınırlarını belirlediler: O rakama kadar yılda 4 kez zamlanmalı: 22 altın detayı...

Otomobil ve cep telefonu için yeni karar!

Otomobil ve cep telefonu için yeni karar!

Bulgar turistlerin Edirne'deki yılbaşı rezervasyonları düştü

Bulgar turistlerin Edirne'deki yılbaşı rezervasyonları düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.