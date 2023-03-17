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İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

16.03.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ çekilişi Tuzla için bugün başladı. Kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanmaya başlanan çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında gerçekleştiriliyor. Ayın 29'u itibarıyla 20.920 konut sahibini bulmuş olacak. "16 Mart 2023 Tuzla TOKİ sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı şimdiden merak konusu oldu. İşte, TOKİ Tuzla kura çekimine dair detaylar...

TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İstanbul çekilişleri, 16 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı. Çekilişler bu ilçemizin yanı sıra Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri'de gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 50 bin sosyal konut için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlayacaklarını belirtmişti. 16 Mart 2023 Tuzla TOKİ sonuçları isim listesi şimdiden merak edildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Tuzla Toki kura çekimi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. 16 başlayacak kura çekimi 29 Mart 2023'te Tuzla için sona erecek ve 20 bin 920 konut sahibini bulacak. TOKİ İstanbul kura çekimi için daha önceden açıklamada bulunan Bakan Kurum "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Başakşehir ve Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor. 

TOKİ TUZLA KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ TUZLA KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ TUZLA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI'DAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI'DAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Deprem konusu siyaset üstü bir konu olarak değerlendirilmeli." dedi.

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