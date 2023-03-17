İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

Tuzla Toki kura çekimi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. 16 başlayacak kura çekimi 29 Mart 2023'te Tuzla için sona erecek ve 20 bin 920 konut sahibini bulacak. TOKİ İstanbul kura çekimi için daha önceden açıklamada bulunan Bakan Kurum "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.