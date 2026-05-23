1 Haziran'a kadar süre var! Ödemeyen yandı: Gecikme zammı uygulanacak

Taşınmaz sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde 2026 yılı ilk taksit ödemeleri için sayılı günler kaldı. Vatandaşların ceza ödememek için 1 Haziran 2026'ya kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

İLK TAKSİT MART AYINDAYDI

Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödeme süreci devam ediyor. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin 2026 yılına ait ilk taksit dönemi mart ayında başlamıştı.

Mükellefler, gecikme faiziyle karşılaşmamak adına ilk taksit ödemelerini en geç 1 Haziran 2026 tarihine kadar gerçekleştirmek zorunda. İsteyen vatandaşlar bu tarihe kadar verginin tamamını da ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

NEREDEN ÖDENECEK?

Emlak vergisi borçları e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve belediyelerin dijital ekranları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise belediye veznelerinden, internet sitelerinden veya banka kanalları (EFT/Havale/Kredi Kartı) aracılığıyla uzaktan yapılabiliyor. Dijital sistemi e-Devlet'te görünmeyen belediyeler için doğrudan ilgili belediyenin sitesinden işlem yapılması gerekiyor.

Öte yandan, 2026 yılı için güncellenen taşınmaz rayiç değerleri nedeniyle bu yıl mükellefler geçen yıla göre daha yüksek vergi tutarları ile karşılaşıyor.

KİMLER MUAF, KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olan; hiçbir geliri bulunmayanlar, emekliler, dul ve yetimler, gaziler ile engelliler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Ancak birden fazla mülkü veya farklı evlerde hissesi olanlar, toplam metrekare düşük olsa bile bu muafiyetten yararlanamıyor ve vergi ödemek zorunda kalıyor. Yalnızca tamamen yıkık ve harabe durumdaki mülkler bu kuralın dışında tutuluyor.