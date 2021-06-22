İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Çalıştığınız iş yerinden tazminat alabilmek için en az bir yıl aynı yerde çalışmanız gerekiyor. Bazen yıllarca çalışıp iş yeri sizinle yollarını ayırmak istediğinde SSK’ya gösterilen maaşınızın brüt tutarı üzerinden tazminat hesaplanıyor. Kıdem tazminatını artırmanın ise bazı yolları bulunuyor. Tazminatın nasıl hesaplandığından, kıdem tazminatı artırmanın yollarına kadar tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Kıdem tazminatı nasıl artırılır?

Tazminatın en önemli şartı iş yerinizde bir yıl çalışmanız gerekiyor. İşte bu noktada kıdem tazminatına esas teşkil eden son brüt ücret önem kazanıyor.

Bu brüt rakamı artırmak mümkün. Yıl içinde nakit olarak ve düzenli ödenen her ücret tazminat hesaplanırken dikkate alınıyor.

Bunlar da çalışanın tazminatını artırıcı rol oynuyor. Bu düzenli ödemeler brüt maaşa ekleniyor ve buna giydirilmiş brüt ücret deniliyor.

Giydirilmiş brüt ücrete girecek ödemelerin düzenli olması büyük önem taşıyor.