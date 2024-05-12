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İstenilen rakam şaşırtmıştı! Sivas'taki satılık tarihi kilisenin taliplileri arasında ünlü sanatçılar da varmış!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.05.2024 11:58
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Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve 19’uncu yüzyılda yapıldığı düşünülen tarihi kilise 16 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Açık artırma usulü ile satılacak kilisenin taliplileri arasında ünlü isimlerin de olduğu belirtildi.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde bulunan ve daha önce satışa sunulan tarihi kilise, açık artırma usulü ile alıcısını bulacak. Emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, ”Kiliseyi satışa sunduktan sonra aşırı bir talep oldu. Yurtdışından ve ünlü sanatçıların menajerleri aracılığıyla çok görüşme yaptık" dedi.

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19’uncu yüzyılda inşa edildiği düşünülen Surp Garabet Kilisesi, bir dönem köy sakinleri tarafından çeşitli şekillerde kullanıldı. Bir diğer adı Tuzhisar Kilisesi olan, tarihi yapının sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Yurtdışından kişilerin ve ünlü sanatçıların talip olduğu kilise, açık artırma ile satılacak. 5 milyon TL ile başlayacak olan açık artırma, 100 bin TL artırılacak.

Kilise ile ilgili bilgiler veren emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, ”Kiliseyi satışa sunduktan sonra aşırı bir talep oldu ama tarihi bir yapıya sahip olduğu için içerisinde bir restorasyon olacağı için açık artırma üzerinden satışa sunmayı planlıyoruz." dedi.

ÜNLÜ SANATÇILAR DA TALİP OLMUŞ

ÜNLÜ SANATÇILAR DA TALİP OLMUŞ

Yıldız, "Yurtdışından ve ünlü sanatçıların menajerleri aracılığıyla çok görüşme yaptık. Hala görüşme aşamasında olduklarımız var” diye konuştu.

Kilisenin restore edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Bu kilise, yıllarca ibadethane görevi gördüğü için bu yapıyı değerli birisine vermek istiyoruz. Buranın değerini bilecek, katkı sağlayabilecek ve gerçekten restore edebilecek birine vermek için çabalıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kilise sanatçı
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