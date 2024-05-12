İstenilen rakam şaşırtmıştı! Sivas'taki satılık tarihi kilisenin taliplileri arasında ünlü sanatçılar da varmış!

Kilise ile ilgili bilgiler veren emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, ”Kiliseyi satışa sunduktan sonra aşırı bir talep oldu ama tarihi bir yapıya sahip olduğu için içerisinde bir restorasyon olacağı için açık artırma üzerinden satışa sunmayı planlıyoruz." dedi.