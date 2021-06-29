Vatandaşlar istifa ettikten sonra işsizlik ödeneği alma haklarının olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Bazı durumlarda çalışan istifa etse veya işveren tarafından çıkarılsa bile işsizlik ödeneğini alma hakkı oluyor. Peki İstifa eden işsizlik maaşı alır mı? İstifa edersem işsizlik maaşı alabilir miyim? İşte ayrıntılar...

İstifa edenler işsizlik ödeneği alabilir mi?

Normal şartlar altında işten istifa eden çalışanların işsizlik maaşı alması gibi bir durum söz konusu değildir.

Ancak eğer kısa çalışma ödeneği almışsa bu kişi 30 Haziran'ın sonrasında kendi isteği ile işten ayrılmış da olsa işveren tarafından çıkartılmış da olsa işsizlik ödeneği alabilir.

Bahsi geçen kişiler normalleşme sonrası yeniden 600 prim gününü dolduruncaya dek işsiz olduklarında, KÇÖ almaya başladıklarında hak kazandıkları süre kadar işsizlik ödeneğini alabilir.

İleriki süreçlerde 600 ğrim gününü tamamlayan kişiler ise yeni hak ettikleri süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.