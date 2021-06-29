FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstifa eden işsizlik maaşı alır mı? İstifa edersem işsizlik maaşı alabilir miyim?

İstifa eden işsizlik maaşı alır mı? İstifa edersem işsizlik maaşı alabilir miyim?

29.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstifa eden işsizlik maaşı alır mı?" , "İstifa edersem işsizlik maaşı alabilir miyim?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Normal şartlar altında bir çalışan işten çıktığında veya işveren tarafından haklı bir gerekçe ile işine son verildiğinde bu kişi işsizlik sigortasından yararlanamıyor. Ancak bu kişi Kısa Çalışma Ödeneği almışsa bazı haklar doğuyor. İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar istifa ettikten sonra işsizlik ödeneği alma haklarının olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Bazı durumlarda çalışan istifa etse veya işveren tarafından çıkarılsa bile işsizlik ödeneğini alma hakkı oluyor. Peki İstifa eden işsizlik maaşı alır mı? İstifa edersem işsizlik maaşı alabilir miyim? İşte ayrıntılar...

İstifa edenler işsizlik ödeneği alabilir mi?

Normal şartlar altında işten istifa eden çalışanların işsizlik maaşı alması gibi bir durum söz konusu değildir.
Ancak eğer kısa çalışma ödeneği almışsa bu kişi 30 Haziran'ın sonrasında kendi isteği ile işten ayrılmış da olsa işveren tarafından çıkartılmış da olsa işsizlik ödeneği alabilir.
Bahsi geçen kişiler normalleşme sonrası yeniden 600 prim gününü dolduruncaya dek işsiz olduklarında, KÇÖ almaya başladıklarında hak kazandıkları süre kadar işsizlik ödeneğini alabilir.
İleriki süreçlerde 600 ğrim gününü tamamlayan kişiler ise yeni hak ettikleri süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.
Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne kadar süre boyunca verildiği işsizlik hakkından faydalanma konusu açısından önemli taşımamaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Eşek sütünün litresi 100 lira!

1100 TL pandemi destek parası yattı mı?

1100 TL pandemi destek parası yattı mı?

Fiyatlar kritik seviyenin altında! İşte son durum

Fiyatlar kritik seviyenin altında! İşte son durum

Kredi çekecekler dikkat! Son iki gün kaldı

Kredi çekecekler dikkat! Son iki gün kaldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.