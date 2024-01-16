Kabine Toplantısı öncesi Deniz Zeyrek'ten emekliye ek zam kulisi!

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarında ek zam çalışması sona erdi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında emeklilerin ek zam talebi görüşülecek. Toplantı öncesi Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ek zam oranına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

