FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat!

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat!

12.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli emeklilik hakkı için hazırlanan yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 3 Mart 2023'te çıkan ve milyonlarca kişinin emekli olmasını sağlayan EYT düzenlemesi sonrası gözler 1999-2008 arasındaki sigortalıların durumuna çevrilmişti. 24 yıldır çalışmalarına rağmen emeklilik hakkını bir günle bile kaçıran çalışanlar varken, söz konusu mağduriyetin giderilmesi için harekete geçildi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise 24 yıldır çalışmalarına rağmen yine mağdur oldu.

Keşfet

Bu durumdakiler için kadınlarda en az 58 erkeklerde ise 60 yaşını doldurma şartı aranıyor. 9 Eylül 1999’de işe başlayıp bir gün ile emekliliği kaçıranlar var. Bu söz konusu ikinci EYT mağduriyetini gidermek için Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun teklifi hazırlandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için yaş şartının kaldırıldığı ve mağduriyetin kısmen giderildiği ifade edildi ve şöyle denildi:

“Ancak bu tarihten sonra işe başlayanlar için yine 58-60 yaş ve 7.000 prim günü aranmaktadır. Bu durumdakiler için 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş uygulanmalıdır. Kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilmelidir."

8 Eylül 1999’da yürürlüğe giren yasa EYT sorununu ortaya çıkarmıştı.

Daha önce kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl çalışan ve 5.000 gün prim ödeyen emekli olabilirken, bu yasa ile 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı konulmuş, prim de 7.000 güne çıkarılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli tbmm
En Çok Okunan Haberler
O anlarda dikkat çeken sözler: Allah'ın gazabı böyle olur işte!

O anlarda dikkat çeken sözler: Allah'ın gazabı böyle olur işte!

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Ağır silahlarla poz vermişti! Bir saldırı vakası daha: Kafa, yumruk, tokat...

Madeni 5 liraların Darphane'de basım anı görüntülendi

Madeni 5 liraların Darphane'de basım anı görüntülendi

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi açıklandı! Zirve yine değişmedi

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi açıklandı! Zirve yine değişmedi

Kuyumcular 2024 için tek tek altın tahminlerini açıkladı

Kuyumcular 2024 için tek tek altın tahminlerini açıkladı

ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte altın ve dolarda son durum

ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte altın ve dolarda son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.