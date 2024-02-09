FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Kademeli emeklilik'te yeni gelişme! Düzenleme çağrısı Meclis kürsüsüne taşındı: "Mağduriyetleri giderilsin"

'Kademeli emeklilik'te yeni gelişme! Düzenleme çağrısı Meclis kürsüsüne taşındı: "Mağduriyetleri giderilsin"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.02.2024 08:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kıl payı kaçıranlar için 'Kademeli Emeklilik' düzenlemesi getirilmesi Meclis gündemine taşındı. CHP Aydın Milletvekili Karakoz, "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilsin" dedi.

Bir günle EYT'yi kaçıranlar ‘1999 sonrası kademeli emeklilik çıkacak mı?’ diye merak ederken CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz kademeli emekliliği Meclis gündemine taşıdı. Karakoz, bir günle emekliliği kaçıranların mağdur olduğunu belirterek, "8 Eylül 1999'dan sonra sigortası başlayanlar için mutlaka kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmalıdır" çağrısını yaptı.

Keşfet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. Yılmaz'ın “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” sözlerinin ardından EYT'yi kıl payı kaçıranlar kademeli emeklilikte gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

 CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

"Emeklilik her çalışan insanın en büyük hayalidir. Ancak bu hayal adalet olan adil yönetilen ülkelerde geçerlidir."

"Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanlar yaş dışındaki şartları yerine getirdiğinde EYT kapsamında emekli olabiliyorlar. Ancak söz konusu tarihten bir gün sonra sigortası başlayanlar EYT kapsamı dışında kaldılar. Şimdi emekli olamıyorlar."

"Bir gün geç sigortalı olan yıllarca çalışmak zorunda kalacak. Kayıplar toplam 17 yıl. Vatandaşlar arasında ayrım olmaz."

"8 Eylül 1999'dan sonra sigortası başlayanlar için mutlaka kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmalıdır. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilsin, EYT'lilerin sorunları çözülsün"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
meclis kademeli emeklilik
En Çok Okunan Haberler
Futbolda mavi kart dönemi başlıyor!

Futbolda mavi kart dönemi başlıyor!

Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

Bir şirket daha halka arz oluyor!

Bir şirket daha halka arz oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.