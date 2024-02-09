'Kademeli emeklilik'te yeni gelişme! Düzenleme çağrısı Meclis kürsüsüne taşındı: "Mağduriyetleri giderilsin"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. Yılmaz'ın “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” sözlerinin ardından EYT'yi kıl payı kaçıranlar kademeli emeklilikte gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.