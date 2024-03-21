Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2000 sonrası sigortalılar için böyle anlattı: ‘Başka bir şey konuşulmayacak’

9 Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar EYT ile emekli olmaya devam ediyor. Ancak bu tarihten 30 Nisan 2008’e kadar olan dönemde sigortalı olarak ilk kez işe başlayanlar ise prim gün sayısını tamamlasa dahi uzun bir süre daha yaş beklemek zorunda. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son dakika gelişmeleri neler?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için çok net tarih verdi. Erdursun’un açıklamaları şöyle:
“8 Eylül'deki bir kişi EYT'li olduğu yaş şartı olmadan kadın erkek sigortalık süresi ve prim gün sayısını tamamladığında emekli oluyor 9 Eylül'de, 10 Eylül'de ya da 2000'de, 2001'de sigortalı olanlar belki bir günle, bir ayla, bir yılla EYT'li olamadılar.
Birinci tur seçimlerine iki gün vardı. Millet ittifakının adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı. ‘Özgür’ dedi. ‘Ne yapacağız bu kademeli emeklilik konusunda? Nedir durum, nasıl çözülebilir?’ konusunda.
Ben kendisine daha önce aktarmıştım. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için yasal olarak bir adaletsizlik yok ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olamaz bakın. 8 Eylül'den 9 Eylül’e geçişte adaletli bir geçiş olur.
Pazar günü seçim var, Cuma günü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni bu konuyla ilgili beni arıyor. Bin tane telefonu çalar, arar sorar insanlar ama biz bu konuyu konuştuk kendisiyle.