Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2000 sonrası sigortalılar için böyle anlattı: ‘Başka bir şey konuşulmayacak’

9 Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar EYT ile emekli olmaya devam ediyor. Ancak bu tarihten 30 Nisan 2008’e kadar olan dönemde sigortalı olarak ilk kez işe başlayanlar ise prim gün sayısını tamamlasa dahi uzun bir süre daha yaş beklemek zorunda. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son dakika gelişmeleri neler?



