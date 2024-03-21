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  4. Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2000 sonrası sigortalılar için böyle anlattı: ‘Başka bir şey konuşulmayacak’

Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2000 sonrası sigortalılar için böyle anlattı: ‘Başka bir şey konuşulmayacak’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.03.2024 12:18
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9 Eylül 1999 ile 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar kademeli emeklilik bekliyor. 2000 sonrası sigortalıların en çok merak ettiği soru ise ‘kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?’ SGK Uzmanı o soruya yanıt verdi, üstelik tarihi de açıkladı. Erdursun bir sonraki Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerini işaret etti. 2026 yılından sonra tüm Türkiye’nin gündeminin kademeli emeklilik olacağını dile getirdi.

9 Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar EYT ile emekli olmaya devam ediyor. Ancak bu tarihten 30 Nisan 2008’e kadar olan dönemde sigortalı olarak ilk kez işe başlayanlar ise prim gün sayısını tamamlasa dahi uzun bir süre daha yaş beklemek zorunda. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son dakika gelişmeleri neler?

Anlık Borsa

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için çok net tarih verdi. Erdursun’un açıklamaları şöyle:

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN KADEMELİ EMEKLİLİK TELEFONU

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN KADEMELİ EMEKLİLİK TELEFONU

“8 Eylül'deki bir kişi EYT'li olduğu yaş şartı olmadan kadın erkek sigortalık süresi ve prim gün sayısını tamamladığında emekli oluyor 9 Eylül'de, 10 Eylül'de ya da 2000'de, 2001'de sigortalı olanlar belki bir günle, bir ayla, bir yılla EYT'li olamadılar.

Birinci tur seçimlerine iki gün vardı. Millet ittifakının adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı. ‘Özgür’ dedi. ‘Ne yapacağız bu kademeli emeklilik konusunda? Nedir durum, nasıl çözülebilir?’ konusunda.

Ben kendisine daha önce aktarmıştım. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için yasal olarak bir adaletsizlik yok ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olamaz bakın. 8 Eylül'den 9 Eylül’e geçişte adaletli bir geçiş olur.

Pazar günü seçim var, Cuma günü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni bu konuyla ilgili beni arıyor. Bin tane telefonu çalar, arar sorar insanlar ama biz bu konuyu konuştuk kendisiyle.

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Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik
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