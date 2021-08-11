Kamu işçileri zammı belli oldu! 2021 kamu işçileri zam oranı ne kadar oldu?

Türk-İş ve Hak-İş arasında gerçekleşen 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili pazarlık görüşmeleri tamamlandı. Böylelikle kamudaki işçilerin taban ücretler de belli oldu. Peki 2021 kamu işçileri zam oranı ne kadar oldu?

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendirmekte olan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü yakından takip ediliyordu.

Son gelişmelere göre sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı ve 31 Mayıs'ta başlamış olan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

TABAN ÜCRET 4 BİN 100 TL OLDU Buna göre kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 TL'ye yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için %12, diğer 6 aylar için % 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.