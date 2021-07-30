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Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? 2021 en düşük işçi maaşı ne kadar olacak?

30.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zamlar hakkında görüşmeler devam ediyor. 31 Mayıs tarihinde başlayan görüşmeler için bu hafta yeni bir görüşme bekleniyordu. Toplu sözleşme ile ilgili olarak önerilerini sunan sendikalar, binlerce kamu işçisinin alacağı zam oranını da açıkladı. Bu hafta yapılması planlanan görüşme ise ertelendi. Peki 2021 en düşük işçi maaşı ne kadar olacak?

Toplu iş sözleşmeleri için sendikalar, hükümet ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştiriyor. Kamu işçilerinin alacağı zam oranı bu görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Türk-İş ve Hak-İş sendikaları bu sene ilk olarak ayı ayrı teklif sunmak yerine kamu işçi zamları için birlikte bir teklif götürdü. Bu hafta yapılması beklenen teklif ise ertelendi. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Sendikalardan 4800 TL teklif

Üniversiteler, Hastaneler, Bakanlıklar, Demiryolları, İl Özel İdareleri, Elektrik üretim santralleri ve Şeker fabrikalarının da aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının zam pazarlığı devam ediyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam teklifi için görüşmeler 31 Mayıs tarihinde başladı.
Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu sene beraber hareket eden Hak-İş ve Türk-İş sendikaları, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 TL olması gerektiğini ifade etti.
Sendikalar, 2021 – 2022 döneminin ilk 6 ayında ise yüzde 20, kalan 6 ay için ise enflasyona ek olarak yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.
Sendikaların bu teklifinden sonra 8 Temmuz’da hükümet, işçilere brüt ücretleri üzerinden 3 bin 577 – 3 bin 750 TL arasında olanlara 100 TL, brüt ücreti 3 bin 750 – 4 bin arasında olanlara ise 60 TL seyyanen zam teklif etti. Bunun yanında hükümet, ilk 6 ay için yüzde 9, kalan 6 ay için ise enflasyona ek yüzde 5 teklif etti.
Hükümetin bu teklifini düşük bulan sendikalar, taleplerinin karşılanması için yeni bir teklif beklemeye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle ara verilen zam pazarlığında, hükümetin yeni zam talebini bu hafta sunması bekleniyordu. Ancak görüşme ertelendi.
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