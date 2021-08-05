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Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? 2021 kamu işçi zammı belli oldu mu?

05.08.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçilerine yapılacak zamlar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu işçileri için istenen zam teklifini sendikalara sunması sonrası işçilerin ne oranda zam alacağı merak konusu oldu. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? 2021 kamu işçi zammı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Vatandaşlar kamu işçilerine yapılacak zam oranını merak ediliyor. Sendikalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istenen zam teklifi sunuldu. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Kamu işçilerinin maaşının ne kadar olacağı merak konusu. Taşerondan kadroya geçenlerin de aralarında bulunduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin bu hafta içinde sonuçlanması beklenmekte.
Aralarında hastaneler, üniversiteler, bakanlıklar, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili sürecin sonlarına gelinmiş durumda.
Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 TL'ye çıkarılması, 2021-2022 döneminde ise ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebi yapılmıştı.
Bakanlık tarafından sendikalara sunulan teklife göre maaşı 3 bin 577 ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında bulunanlara ise 60 lira seyyanen zam önerildi.
Ayrıca yılın ilk 6 ayı için %9, ikinci 6 ay için %5 artı enflasyon farkı teklifi sendikalara yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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