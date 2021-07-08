FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? İşçilere maaş zammı ne kadar olacak?

Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? İşçilere maaş zammı ne kadar olacak?

08.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçilerine yapılacak zam ile ilgili detaylar belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber kamu işçilerine yapılacak zamlar da netleşmeye başladı. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zamlarla ilgili olarak binlerce kişi ‘Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?’ sorusunun yanıtını arıyor. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşçilere maaş zammı ne kadar olacak?

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren maaş zammı konusunda ayrıntılar belli oldu. 2021 – 2022 yılında kamu işçilerinin zam oranları ile ilgili görüşmelerin başlaması ile birlikte, binlerce kamu çalışanın da gözü bu görüşmelere çevrildi. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşçilere maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Kamu işçilerine zam teklifinin detayları belli oldu

Edinilen bilgilere göre, kamu işçilerine brüt 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında bir teklif getiren hükümet, brüt 3 bin 750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara da 60 TL seyyanen zam teklifinde bulundu.
Demiryolları, karayolları, hastaneler, il özel idareleri, elektrik üretim santralleri ve şeker fabrikaları başta olmak üzere 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam konusu, masaya yatırıldı.

1000 liralık zam teklifi

1000 liralık zam teklifi
2021 – 2022 yılı için kamu işçilerine yapılacak zam görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti.
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık 1000 lira fazlasını talep etti. Buna göre sendikalar, şu anda 3 bin 750 olan brüt ücretin, 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi istedi.

Hükümetten 100 liralık teklif

Hükümetten 100 liralık teklif
Hükümetten, brüt 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt 3 bin 750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklifi Türk-İş ve Hak-İş'e sunuldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hastanede görüyorum işciler arı gibi masallah yazık maasları en az 10 bin olmalı 3 ayda bir ikramiye ve döner sermaye olmalı.iyi bayramlar.

En Çok Okunan Haberler

8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sosyal medyada tepki çeken yazı için Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Sosyal medyada tepki çeken yazı için Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Borcu olanlar dikkat! Rehber hazırlandı

Borcu olanlar dikkat! Rehber hazırlandı

20 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

20 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Emekliye temmuzda çifte müjde!

Emekliye temmuzda çifte müjde!

Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar

Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.