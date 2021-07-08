Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? İşçilere maaş zammı ne kadar olacak?

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren maaş zammı konusunda ayrıntılar belli oldu. 2021 – 2022 yılında kamu işçilerinin zam oranları ile ilgili görüşmelerin başlaması ile birlikte, binlerce kamu çalışanın da gözü bu görüşmelere çevrildi. Peki kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşçilere maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Kamu işçilerine zam teklifinin detayları belli oldu

Edinilen bilgilere göre, kamu işçilerine brüt 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında bir teklif getiren hükümet, brüt 3 bin 750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara da 60 TL seyyanen zam teklifinde bulundu.

Demiryolları, karayolları, hastaneler, il özel idareleri, elektrik üretim santralleri ve şeker fabrikaları başta olmak üzere 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam konusu, masaya yatırıldı.

1000 liralık zam teklifi 2021 – 2022 yılı için kamu işçilerine yapılacak zam görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti.

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık 1000 lira fazlasını talep etti. Buna göre sendikalar, şu anda 3 bin 750 olan brüt ücretin, 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi istedi.