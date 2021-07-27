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Kamuda memur ve emekliler için yeni teklif! Yüzde 21 zam ve 600 TL seyyanen zam…

27.07.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçilerinin beklediği toplu sözleşme sürecinde sona gelindi. Bu hafta tekliflerin güncellenmesi ve orta noktada buluşması bekleniyor. Böylece kamuda memur ve emeklilerin alacağı maaş belirlenecek.

Taşerondan gelenler de dâhil olmak üzere tüm kamu işçileri toplu sözleşmenin sonuçlarını bekliyor. Üniversiteler, bakanlıklar, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları, demiryolları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'yle alakalı 31 Mayıs tarihinde başlayan süreçte sona gelindi.

Kamuda memur ve emekliler için yeni teklif!

Bu hafta içerisinde yeni teklifler görüşülecek. Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Hakiş ve Türk-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 Türk lirasına yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.
Bu teklifin ardından 8 Temmuz'da hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 Türk lirası arasında olanlara 100 Türk lirası, 3 bin 750- 4 bin Türk lirası arasında olanlara 60 Türk lirası seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifinde bulundu.
Önümüzdeki günlerde kamu tarafı yeni teklifini paylaşacak ve pazarlık süreci bu yeni rakamlar üzerinden sürecek.
İki tarafın da tekliflerini güncellemesiyle bir orta noktada buluşulması bekleniyor.

KONFEDERASYONLAR

KONFEDERASYONLAR
En düşük brüt ücret 4 bin 800 Türk lirasına yükseltilsin.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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