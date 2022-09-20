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Karadeniz Gazı için geri sayım başladı: Bakan Dönmez ‘an itibariyle’ diyerek duyurdu: İlk gaz akışı Mart’ta başlıyor

20.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

540 milyar metreküplük Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattının büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada hattın sadece 20-25 kilometrelik kısmının kaldığını bildirerek, “Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında küresel gündemin en önemli konusu enerji ve enerji bağımsızlığı oldu. Rusya'nın enerji vanalarını kapaması nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanan Avrupa’da depolar yüzde 85 doluluk oranını yakaladı. Doğal gaz fiyatları bu gelişmelerle son haftalarda azalmasına rağmen, hala ortalamanın yedi katından fazla olduğu belirtiliyor. Bu da birçok ülkede enflasyonun artmasına neden oluyor. Türkiye’de ise depolar yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Enerji faturalarına zam yapılmasına rağmen ise Avrupa’ya göre en ucuz gazı kullanan ülke oldu.

BORU HATTININ BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLADI

BORU HATTININ BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLADI
Dünya ve Türkiye’de durum böyleyken Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz için yeni bir gelişme yaşandı. Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında, yoğun sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına paralel olarak ilerleyen, deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisi mühendislik ve inşa faaliyetleri planlandığı şekilde ve herhangi bir gecikme yaşanmaksızın devam ediyor. Hedeflendiği şekilde 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinde ilk doğalgaz 2023 yılında hanelere ulaştırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

BAKAN DÖNMEZ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAKAN DÖNMEZ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Filyos Limanı'na gelen Dönmez, burada gazın karaya çıkarılacağı bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra Karadeniz gazını Filyos'a taşıyacak boru serim işlemini gerçekleştiren Castorone Gemisi'ne geçen Dönmez, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Dönmez, Filyos Limanı'nda modernizasyon çalışmaları devam eden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde brifing aldı. Bakan Dönmez'e, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

DOĞU AKDENİZ’DEN KARADENİZ’E

DOĞU AKDENİZ’DEN KARADENİZ’E

Uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalar yapan Oruç Reis Gemisi'ni buradaki ihtiyaçlara binaen Filyos'a çektiklerini belirten Dönmez, "Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor, ekipmanların şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız." diye konuştu.

“ANA BORU HATTININ 140 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI"

“ANA BORU HATTININ 140 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI"

Dönmez, Sakarya gaz sahasından Filyos'a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hattını gerçekleştiren Castorone gemisine de gittiklerini aktararak, "An itibari ile 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı, yaklaşık 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 inçlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu, planlandığı şekliyle devam ediyor." şeklinde konuştu.
Data ve sinyal hattını çekecek gemilerin de yolda olduğunu dile getiren Dönmez, "An itibari ile denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2 bin 500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında. Toplamda 8 bin çalışanımız, projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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