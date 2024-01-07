Karar haftası: Memur ve emekli arasında makas açıldı, zam oranı artacak mı?

TÜİK, 3 Ocak'ta milyonların zam oranın belirlenmesinde referans alınan aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak. Zam oranları arasında açıklık kamuoyunda zam oranında iyileştirme beklentisi yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alternatif formüller üzerinde çalıştığı, çalışmanın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Masada hangi seçenekler var?
Milyonlarca emekli, ne kadar maaş zammı alacağını merakla bekliyor. Emekli maaşları ile ilgili alternatif planlar
NTV'de yer alan habere göre, geçen yıllarda olduğu gibi tüm kesimlerin maaş zamlarında eşitlemeye gidilebileceği ifade edildi.
Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması halinde 12 puanlık fark refah payı ile tamamlanacak. Böylece emeklilerin zam oranı yüzde 49 üzerinden belirlenecek.
Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak.
Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor.