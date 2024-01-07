Karar haftası: Memur ve emekli arasında makas açıldı, zam oranı artacak mı?

TÜİK, 3 Ocak'ta milyonların zam oranın belirlenmesinde referans alınan aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak. Zam oranları arasında açıklık kamuoyunda zam oranında iyileştirme beklentisi yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alternatif formüller üzerinde çalıştığı, çalışmanın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Masada hangi seçenekler var?

