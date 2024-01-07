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  4. Karar haftası: Memur ve emekli arasında makas açıldı, zam oranı artacak mı?

Karar haftası: Memur ve emekli arasında makas açıldı, zam oranı artacak mı?

07.01.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Aradaki makasın açıklığı kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Zam oranıyla ilgili çalışma başlatıldı. Peki SSK- Bağkur emeklilerinin zam oranında artış olacak mı?

TÜİK, 3 Ocak'ta milyonların zam oranın belirlenmesinde referans alınan aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak. Zam oranları arasında açıklık kamuoyunda zam oranında iyileştirme beklentisi yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alternatif formüller üzerinde çalıştığı, çalışmanın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Masada hangi seçenekler var?

Keşfet

Milyonlarca emekli, ne kadar maaş zammı alacağını merakla bekliyor. Emekli maaşları ile ilgili alternatif planlar

MASADAKİ FORMÜLLER

MASADAKİ FORMÜLLER

NTV'de yer alan habere göre, geçen yıllarda olduğu gibi tüm kesimlerin maaş zamlarında eşitlemeye gidilebileceği ifade edildi.

Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması halinde 12 puanlık fark refah payı ile tamamlanacak. Böylece emeklilerin zam oranı yüzde 49 üzerinden belirlenecek.

Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARIN NETLEŞMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARIN NETLEŞMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

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Zam bağkur çalışma emekli oran seyyanen zam
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