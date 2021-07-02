Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz ne zaman? Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz hisse fiyatı ne kadar?

SPK, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ve 2 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı."Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz ne zaman?" sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. Peki Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz ne zaman ve hisse fiyatı ne kadar olacak?

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu yani SPKtarafından; Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ve Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin halka arz başvuruları onaylandı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından "Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz ne zaman?" ve "Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz hisse fiyatı ne kadar?" soruları merak edilmeye başlandı.

Son gelişmelere göre Sermaye Piyasası Kurulu, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin hisse başı 8 liradan halka arz başvurusunu onayladı.