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KDV indirimi pazar tezgahlarını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar...

17.02.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıdada uygulanan KDV indirimi, semt pazarlarına olumlu yansıdı. Geçen hafta cep yakan sebzelerin fiyatları düştü. İstanbul’daki semt pazarlarında 35 liraya kadar çıkan salatalık, 13 liradan, 40 liraya satılan patlıcan da 15 liradan satılıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile temel gıdada uygulanan KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi ve havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla serada yetişen ürünlerin fiyatı düştü. Üreticide fiyatlar geri çekilince pazar tezgâhlarına da indirim olarak yansıdı.

Satışların kendini yeni yeni toparladığını söyleyen Kayseri’de pazarcılık yapan İbrahim Yılmaz, KDV indiriminden esnaf olarak memnun olduklarını belirtti. 40 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Yılmaz şunları söyledi:

Semt pazarlarına ‘indirim dopingi’

“KDV oranındaki indirimle beraber havaların ısınmasının da fiyatları düşüreceğini söyleyerek, “Pazarda fiyatlar geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Mesela çeri domatesi 20 TL’ye satıyorduk, 12,5 TL’ye düştü. Salatalık 20 TL’ydi, 12,5 TL’ye düştü. Salkım domates 20 TL’ydi 12,5 ve 15 TL’ye düştü. Bunlar hep ucuzlamış fiyatları ürünlerin. Bu fiyatlarda KDV’nin de yansıması var, havaların da biraz sıcak gitmesinin de yansıması var.
Satışlar da yeni yeni toparlıyor kendini. Müşterilere göre fiyatlar hala pahalı geliyor ama onlar da paralarına göre konuşuyorlar haklılar. Biz bu indirimden memnunuz ve önceden beri söylüyorduk. Temel gıdada KDV oranı sıfırlansın diye önceleri de söylüyorduk ama biz fiyat indirimlerinden memnunuz tabi ki. Pazar tezgahları her zaman günlük ve temiz olur, taze olur. Marketler gibi haftalık ürünleri satmıyoruz. Günlük mallar satıyoruz. Pazar ürünleri marketlerin fiyat olarak yarı fiyatına ve günlük olur her zaman.”

İSTANBUL’DA SEMT PAZARLARINDA FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

İSTANBUL’DA SEMT PAZARLARINDA FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ
İstanbul'da bulunan semt pazarlarında da sebzelerin fiyatlarında düşüş görüldü. Geçen hafta fiyatı cep yakan ve 35 liradan satılan salatalığın kilosu 13 liraya geriledi. Patlıcanın fiyatı ise 40 liradan 15 liraya kadar düştü. Meyve fiyatlarının ise sabit kaldığı görüldü. Pazarcılar, havaların düzelmesiyle seralardaki ürünlerin fiyatlarının düştüğünü söylüyor.
Salatalık 13 liradan, domates, 10 liradan, patlıcan ve dolma biber 15 liradan satılıyor. Elma, portakal ve mandalina 5 liradan, armut 7 liradan, muz ise 8 liradan satılıyor.

"SERADA YETİŞEN ÜRÜNLERİN FİYATI DÜŞTÜ"

"SERADA YETİŞEN ÜRÜNLERİN FİYATI DÜŞTÜ"
Pazar esnafı Mehmet Özer, geçen hafta sebze fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, “Bu hafta sebze fiyatları düştü. KDV’nin indirilmesi de fiyatlarda etkili oldu diyebiliriz. Havaların ısınmasıyla serada yetişen ürünlerin fiyatı düştü. Geçen hafta patlıcan 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor. Dolma biber de 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor. Salatalık da 35 liraydı, şu anda 13 liradan satılıyor. Domates de geçen hafta 8 liraydı, şu anda ortalama 10 liradan satılıyor. Çeri domatesi 35 liraydı, 12 liraya kadar düştü. Henüz yeşillik fiyatları düşmedi. Kıvırcık 15 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.
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