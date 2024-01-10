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  4. Kentsel dönüşümde kira desteği arttı: İşte illerde yeni ücret listesi

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı: İşte illerde yeni ücret listesi

10.01.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için kira desteğini artırdı. İllerde yeni ücret listesi de belli oldu.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında il bazında verilen kira destekleri artırıldı. İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı. İşte illerdeki kira destekleri...

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Kentsel dönüşümde kira desteği arttı

Yapılan yasal düzenlemeler ve kampanyalarla kentsel dönüşümün hızlanması amaçlanırken kira destekleri de arttı.

Evi dönüşüme girenlere devlet tarafından verilen kira desteklerinde artışa gidildi.

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Yapılan değişiklikle İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 3 bin lira olan kira desteği yeni yılda 4 bin 500 liraya yükseldi.

Diğer illerde 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında olan kira yardımı da 3 bin ila 3 bin 750 lira seviyesine çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm Kira destek
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