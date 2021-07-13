KFMİB 2021 fındık rekoltesini ne zaman açıklar? KFMİB rekolte takvimini açıkladı!

Fındık hasadına çok az bir süre kala Karadeniz halkı tarafından gözler 2021 yılı için açıklanacak rekolte tahminlerine çevrildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri Birliği’de (KFMİB) her yıl yaptığı tespit çalışmasının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki KFMİB 2021 fındık rekoltesini ne zaman açıklar? İşte ayrıntılar...

KFMİB 2021 fındık rekoltesini açıkladı mı?

Her yıl Karadeniz Fındık ve Mamulleri Birliği tarafından yapılan rekolte tahminleri 2021 yılı için merak konusu oldu.

Hasat döneminin başlaması ile gözler KFMİB'den gelecek açıklamaya çevrildi.

Karadeniz topraklarında yaşayan halkın en büyük geçim kaynaklarından olan fındığın rekoltesine ilişkin açıklama KFMİB başkanı İlyas Edip Sevinç'ten geldi.

Gerçeğe en yakın rekolte tahminine ulaşabilmek için gerekli çalışmaların ekibi tarafından yapıldığını vurgulayan başkan Sevinç, çotanak sayımının 14 Temmuz günü sona ereceğini belirtti.