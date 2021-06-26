FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplaması!

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplaması!

26.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçiyi, işverene karşı koruyan kıdem tazminatı İş kanunu ile tanınmıştır. Buna göre işçiler kıdem tazminatlarını hesaplayarak bir nevi kendisini koruma altına alabilmektedir.

4857 sayılı İş kanunu il sağlanan kıdem tazminatı işçiyi koruma altına almaktadır. Aynı zamanda kıdem tazminatı işverenin sürekli olarak işçi değiştirmesini de önlemektedir. Pek çok işçi kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını öğrenmek isterken bir anlamda kendisini koruma altına almak istiyor.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı çalışanın, çalıştığı süreye göre belirlenmektedir. Şöyle ki Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.
Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.
Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.
Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi İş Kanunu’nda yer almamakta, Borçlar Kanunu’na göre belirlenmektedir. Birçok Yargıtay kararında da kıdem tazminatının 10 yıllık dava zaman aşımı süresine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
1475 sayılı İş Kanunu''nun 14. maddesine göre, işçinin işe başladığı tarihten itibaren aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan süreler göz önüne alınarak, hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata “Kıdem Tazminatı” denilmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Tazminat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Bakan Karaismailoğlu: 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak

Bakan Karaismailoğlu: 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

6 metrekaresi 800 bin lira!

6 metrekaresi 800 bin lira!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.