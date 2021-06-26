Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplaması!

4857 sayılı İş kanunu il sağlanan kıdem tazminatı işçiyi koruma altına almaktadır. Aynı zamanda kıdem tazminatı işverenin sürekli olarak işçi değiştirmesini de önlemektedir. Pek çok işçi kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını öğrenmek isterken bir anlamda kendisini koruma altına almak istiyor.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı çalışanın, çalıştığı süreye göre belirlenmektedir. Şöyle ki Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.

Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.

Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi İş Kanunu’nda yer almamakta, Borçlar Kanunu’na göre belirlenmektedir. Birçok Yargıtay kararında da kıdem tazminatının 10 yıllık dava zaman aşımı süresine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.