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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte kıdem tazminatı hesaplaması

05.07.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyonunun bu sabah açıklanmasıyla "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyonu 6 aylık enflasyon oranını ortaya çıkardı. Memur ve emekli maaşı arttığı gibi kıdem tazminatı da yükseldi. İşte kıdem tazminatı hesaplaması...

Bugün 10.00'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla "Memur maaşı zammı ne kadar olacak?" , "Emekli aylığı zammı ne kadar artacak" gibi birçok sorunun yanıtını belli oldu. Bu sorulardan birisi de "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?" sorusuydu. İşte kıdem tazminatı hesaplaması...

Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır?

6 aylık enflasyon belirlendi. Öte yandan bu enflasyonun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi durumunda oluşan fark memur ve memur emeklilerine veriliyor.
Bu oran da kıdem tazminatının tavan artışını ortaya çıkarıyor. Zamlar ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. Ocak'ta yapılan artış ile temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 639,96 TL olmuştu.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 8,45 OLDU

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 8,45 OLDU
Bu sabah açıklanan sonuçlar ile 6 aylık enflasyonun yüzde 8,45'e çıktığı açıklandı. Böylelikle memurların maaşına senenin ilk 6 ayı için yüzde 5,45 enflasyon zammı yapılacak.
Kıdem tazminatı temmuz ayından yıl sonuna kadar geçerli olacak. Yeni verilere göre kıdem tazminatının 8 bin 224,10 TL olduğu duyuruldu.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI
Kıdem tazminatı hesaplaması, alınan son brüt ücret üzerinden yapılır. Bu ücrete sene boyunca alınan düzenli ödemeler de eklenir.
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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Enflasyon
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