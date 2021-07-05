Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? İşte kıdem tazminatı hesaplaması

Bugün 10.00'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla "Memur maaşı zammı ne kadar olacak?" , "Emekli aylığı zammı ne kadar artacak" gibi birçok sorunun yanıtını belli oldu. Bu sorulardan birisi de "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?" sorusuydu. İşte kıdem tazminatı hesaplaması...

Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır?

6 aylık enflasyon belirlendi. Öte yandan bu enflasyonun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi durumunda oluşan fark memur ve memur emeklilerine veriliyor.

Bu oran da kıdem tazminatının tavan artışını ortaya çıkarıyor. Zamlar ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. Ocak'ta yapılan artış ile temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 639,96 TL olmuştu.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 8,45 OLDU Bu sabah açıklanan sonuçlar ile 6 aylık enflasyonun yüzde 8,45'e çıktığı açıklandı. Böylelikle memurların maaşına senenin ilk 6 ayı için yüzde 5,45 enflasyon zammı yapılacak.

Kıdem tazminatı temmuz ayından yıl sonuna kadar geçerli olacak. Yeni verilere göre kıdem tazminatının 8 bin 224,10 TL olduğu duyuruldu.