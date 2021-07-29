Kıdem tazminatında flaş gelişme! Tavan 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı

Kıdem tazminatı işçinin, aynı iş yerinde bir yılını doldurmasının ardından, işveren tarafından işten çıkarılması sonucunda verilmektedir. Tazminat ise alınan brüt maaş üzerinden hesaplanır. Ancak tazminatın tavan fiyatı bulunuyor. Maaşı belirlenen fiyattan yukarıda ise tavan fiyatına göre tazminat uygulanıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarından sonra kıdem tazminatı 8 bin 284 TL’ye çıkarıldı. İşte hesaplamayla ilgili tüm detaylar…

KIDEM TAZMİNATINA 646 LİRALIK ARTIŞ

Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliye ve memura yapılan zamlar belli oldu. Bunun yanı sıra kıdem tazminatı tavan fiyatı da değişti. 2021 yılın ilk yarısında kıdem tazminatı 7 bin 638 TL olarak belirlenmişti.

2021 yılının ikinci yarısından sonra yani temmuz ayı itibarıyla 646 TL’lik bir artış yapılarak rakam 8 bin 284 TL’ye çıktı. Böylece maaşı tavan fiyatını geçenler için 8 bin 284 TL uygulanacak. 5 yıl çalışan biri eğer işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 41 bin 420 TL alacak.

TAZMİNAT 8 BİN 284 TL’DEN FAZLA OLMAYACAK Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı.

Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebilecek, tazminat bunun üzerinde de çıksa, 8 bin 284 liradan fazla ödeme yapmayacak.