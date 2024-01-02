Kıdem tazminatından bedelli askerliğe… Sosyal yardımlara memur zammı dokunuşu! 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretten sonra memur zammı da birçok ödemede rakamları yukarı çekecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre memur maaş zammı yüzde 50 seviyesinde gelecek. Bu oranda artış bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı için de yeni rakamları belirleyecek.
Milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00’da açıklanacak Aralık ayı enflasyonunu bekliyor. 6 aylık enflayon oranının netleşmesi ile memur ve emekli dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da aynı oranda artacak.
Kıdem tazminatı tabanı asgari ücret zammı ile belli olmuştu. 2024 kıdem tazminatı tabanı bu yıl için şimdilik 20,002 TL olarak hesaplanacak. Ancak kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşiyor. Burada yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında 35.233 TL'ye kadar yükselecek.
2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askelik fiyatının 183.526 TL olacağı öngörülüyor.
Herhangi bir SSK ya da Bağ-Kur emekliliği bulunmayan 65 yai üstündeki kişilere aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı da memur zammı ile yükselecek. Şu an mevcutta 2.348 TL olan 65 yaş aylığı yüzde 50’lik zam sonrası 3.522 liraya çıkacak.
Temmuz 2023 döneminde 5098 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı Ocak 2024 için 7638 TL olacak.
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olan engelli vatandaşların şu an 1.875 lira olan engelli maaşı ödemelerinin 2.810 liraya; yüzde 70 ve üstünde olanların ise yüzde 50’lik zam sonrası 2.812 liradan 4.078 liraya yükselmesi bekleniyor.