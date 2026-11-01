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Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

İran ile yeniden sıcak çatışma yaşanabileceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Ekonomist Robin J. Brooks, artan jeopolitik risklerin özellikle petrol fiyatlarına yansıdığını belirtirken, Brent petroldeki yükselişin altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Brooks'un analizine göre, petrol fiyatlarında yaşanabilecek yüzde 10'luk artış, altın ve gümüş fiyatlarında dikkat çekici düşüşleri beraberinde getirebilir.

Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz
Sariye Nur Dönmez

Ekonomist Robin J. Brooks, İran ile yeniden sıcak çatışma ihtimalinin piyasalarda fiyatlanmaya başladığını belirterek, bu gelişmenin en belirgin etkisinin petrol fiyatlarında görüldüğünü ifade etti.

Brent petrolün, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı dönemde ulaştığı seviyelere yeniden yükseldiğini belirten Brooks, Basra Körfezi'nden gerçekleştirilen petrol ihracatının ise savaş öncesindeki seviyelerine döndüğünü kaydetti.

Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz 1

Petrol arzında normalleşme yaşanmasına rağmen fiyatların yüksek seyrini koruduğuna dikkat çeken ekonomist, Brent petrolün adil değerinin varil başına yaklaşık 90 dolar olduğunu belirtti.

Aralık 2027 vadeli petrol kontratlarının da bu seviyeden işlem gördüğünü aktaran Brooks, mevcut fiyatlarda sıcak çatışma ihtimalinden kaynaklanan risk priminin 25 doların üzerinde olduğunu ifade etti.

Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz 2

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİNE DİKKAT ÇEKTİ

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin değerli metaller üzerindeki etkisini değerlendiren Brooks, İran savaşı başladığından bu yana petrol ile altın ve gümüş arasında ters yönlü bir fiyat ilişkisi oluştuğunu belirtti.

Petrolün yükseldiği dönemlerde altın ve gümüş fiyatlarının baskı altında kaldığını ifade eden ekonomist, son dönemde yaşanan düşüşlerin de bu eğilimle örtüştüğünü kaydetti.

Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz 3

Altın, cuma günü yüzde 3,7 değer kaybederek bu yıl ilk kez belirgin şekilde 4 bin doların altına gerilerken, gümüşteki düşüş yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Brooks'un Brent petrol ile altın ve gümüşün günlük fiyat değişimlerini karşılaştırdığı 30 günlük hareketli korelasyon analizi de değerli metallerin petrol fiyatlarındaki yükselişlere ters yönde tepki verdiğini ortaya koydu.

PETROL YÜZDE 10 ARTARSA ALTIN VE GÜMÜŞ NE OLUR?

CNBC-e'nin derlediği habere göre Brooks, ekim ayının ikinci yarısında gerçekleşen fiyat hareketlerini esas alarak petrol ile değerli metaller arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Ekonomistin hesaplamalarına göre, Brent petrolün ön vadeli kontratlarında yaşanabilecek yüzde 10'luk yükseliş, altın fiyatlarında yüzde 4, gümüş fiyatlarında ise yüzde 8'lik düşüşe işaret ediyor.

Ancak Brooks, bu oranların kesin bir fiyat tahmini olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, hesaplamaların olası kayıpları olduğundan yüksek gösterebileceğini belirtti.

PETROLDEKİ RİSK PRİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Brooks, hesaplamaların değerli metaller üzerindeki olası etkiyi olduğundan büyük gösterebileceğini iki temel gerekçeyle açıkladı.

Bunlardan ilkinin petrol fiyatlarında hâlihazırda yüksek bir savaş risk priminin bulunması olduğunu belirten ekonomist, mevcut seviyelerin üzerine kalıcı yüzde 10'luk yeni bir yükseliş yaşanması ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti.

İkinci gerekçenin ise analizde kullanılan dönem olduğunu aktaran Brooks, özellikle ekim ayının son iki haftasında altın ve gümüşün petrol fiyatlarındaki değişimlere olağan dönemlerden daha güçlü tepki verdiğini belirtti.

Bu nedenle hesaplanan oranların, savaşın başlangıcından bu yana gözlemlenen ortalama duyarlılığın üzerinde bir etkiyi yansıttığını vurguladı.

2026'NIN BAŞINDAKİ SERT DÜŞÜŞLER TEKRARLANIR MI?

İran savaşının şubat ayında başlamasının ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert gerilemeler yaşandığını hatırlatan Brooks, o dönemde çatışmanın piyasalar açısından beklenmedik bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Ancak yeniden hava saldırılarının başlaması ihtimalinin artık büyük ölçüde beklendiğini belirten ekonomist, bu nedenle 2026'nın başında görülen sert fiyat hareketlerinin tekrarlanmasını düşük olasılık olarak değerlendirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TOPARLANMA İHTİMALİ

Brooks'a göre, jeopolitik gelişmelerin piyasalarda yarattığı belirsizliğin sona ermesi, değerli metallerin yeniden yükselişe geçmesinin önünü açabilir.

Ekonomist, mevcut belirsizlik ortamının ortadan kalkması durumunda altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma yaşanabileceğini ifade etti.

Not: Bu haberdeki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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