Kilosu 100 TL'den 30 TL'ye düştü ama... Satıcılar şikayetçi, "Pahalı olduğu zaman daha çok satıyoruz"

Köse, Mezgit, istavrit 30 TL’den satılıyor. Hamsi 70 TL, izmarit 50 TL, somon ve alabalık da kilo 100 TL’den satılıyor. Balık ucuz ama ilgi yok denecek kadar az. Pahalı olduğu zaman daha çok satıyoruz. Pahalı olunca herhalde daha iyi olduğunu zannediyorlar. Havaların sıcak gitmesi de satışları etkiledi. 1 haftadır sıcak hava etkili oluyor. Samsun’da insanlar havalar sıcak olunca iştahlı olmuyor. Soğuk ve yağmurlu havalarda satışlarımız artarken, sıcak havalarda ise balık satamıyoruz” dedi.