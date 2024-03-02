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Kimse tahmin edemezdi! 40 milyon liralık imza... Kargo sandı, pencere yöntemi ile senet dolandırıcılığı...

02.03.2024 13:36
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İstanbul’da yaşayan Tevfik Sutaş (83), kendisine 'Kargo teslim kağıdı imzalatıyoruz' denilerek pencere yöntemiyle 40 milyon TL'lik senet imzalatılıp, hakkında icra takibi başlatılarak dolandırılmak istediğini söyledi. Sutaş'ın avukatıyla itiraz edip, konuyu yargıya taşımasıyla yapılan bilirkişi incelemesinde, senedin kare kutuya imza alıp kargo veyahut başka bir tebligat teslim edilip yapıldığı belirlenip, icra takibi durduruldu, soruşturma ise sürüyor.

Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi Tevfik Sutaş iddiaya göre, İzmir'deki yazlık evinde kargo teslim alırken gösterilen belgeye imza attı. Sutaş'a, 2023 Temmuz'da icradan tebligat geldi. Tebligatı kontrol eden Sutaş, bir senede dayalı 8 milyon TL'si faiz olmak üzere 40 milyon TL tutarında icra takibi başlatıldığını gördü. Sutaş, avukatı Fırat Ay aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

İstanbul 34'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayetçi olundu. Savcılığın soruşturması sonrası şüpheliler M.Ö. ve O.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şüpheliler, polisteki ifadelerinde Tevfik Sutaş'a elden bu parayı borç verdiklerini öne sürdü. İfadelerin ardından şüpheliler serbest bırakıldı. Savcı dosyayı bilirkişi incelemesine gönderdi. Evrak incelenirken bilirkişi heyeti, başka amaçla atılmış imzadan faydalanmak suretiyle elde edilmiş sahte bir senet olduğu, bu yöntemin de 'Pencere yöntemi' adı verilen ve sık karşılaşılan bir sahteciliğin bulguları olduğu yönünde tespit yaptı. İcra takibi dururken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

'BÖYLE BİR BORCUM YOK, BU İNSANLARI TANIMIYORUM'

'BÖYLE BİR BORCUM YOK, BU İNSANLARI TANIMIYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Tevfik Sutaş, "İzmir'deki oturduğum dairenin görevlisi beni aradı. 'Tevfik Bey adınıza bir ödeme emri geldi icradan. Ben aldım onu sizin adınıza, gelince vereceğim' dedi. Geriye göndermemiş, muhtara göndermemiş. O görevlinin yaptığı bana büyük bir iyilik. Görevli hayatımı kurtardı. Görevli o mektubu almayıp muhtara gönderseydi, tebligat benim elime geçmiş sayılacaktı. Ben de 40 milyon borcu kucağımda bulacaktım. Hemen süresi içerisinde itiraz ettik. Benim böyle bir borcum yok, ben bu insanları tanımıyorum.

Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Şüpheliler ifade verdi. Beni tanıdığını söylemiş. İnşaat yaptığımı ve borç para istediğimi beyan etmiş. Bana para verdiğini söylemiş. Bunu söyleyen yeşil kartlı, evsiz barksız biri. Bunları da şüphelileri araştırınca öğrendik. Yapılan incelemesinde senedin kare kutu içine imza almak suretiyle kargo veyahut başka bir tebligat teslim edilerek yapıldığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra artık gelen bu tür teslim formu ya da tebligatları imzalamıyorum. Benim, ağzım yandı, başkalarınınki yanmasın. Benim gibi mağdur olmak istemiyorlarsa, bu tür evrakları imzalarken dikkatli olsunlar" diye konuştu.

'KAĞIDIN ALTINA SENET KOYULMUŞ'

'KAĞIDIN ALTINA SENET KOYULMUŞ'

Avukat Fırat Ay, "Tevfik Sutaş'a 40 milyon TL'yi elden borç olarak verdikleri yönünde bir iddiada bulundular. Tabii bu iddianın, biz, hayatın olağan akışı kavramına uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu para, 150 kilo bandında bir ağırlığa sahip. Ayrıca Tevfik Sutaş'ın böyle bir para almasını gerektirebilecek bir ihtiyacı da yok. Kendisinin yaşlı olmasından kaynaklı hedef olduğunu düşünüyoruz.

Son zamanlarda sıkça kullanılan pencere yöntemi ile yani kağıdın altına senet konularak bu dolandırıcılık gerçekleşmiş. Vatandaş kargoya imza attığını zannederek alttaki senede imzalıyor. Bir evraka imza attıkları zaman muhakkak o imzanın, o kağıdın arka tarafında başka bir kağıt olup olmadığını elleriyle mümkün olunca kontrol etsinler. Güvenmediği kişilerden bu şekilde bir imza talebi geldiği zaman muhakkak evrakları okuyup o şekilde imzada bulunsunlar. Yoksa bu telafisi mümkün olamayacak birçok zarara sebebiyet verecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
senet
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