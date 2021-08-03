Kira artış oranı hesaplaması! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Vatandaşlar her ay TÜİK tarafından açıklanan 2021 Ağustos ayı kira artış oranını merak ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni aya ilişkin kira zam oranlarını araştırmaya koyuldu. Peki 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Kira artış oranı hesaplaması!

Vatandaşlar 2021 Ağustos ayı kira artış oranını araştırmaya koyuldu. Yeni aya dair kira zammının TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor.

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren oranlar 12 aylık TÜFE verileri dikkate alınarak hesaplanmakta.

2021 Ağustos ayı kira artış oranı henüz açıklanmış değil ancak 3 Ağustos Salı günü enflasyon verileri açıklandığında kira zammı da belli olmuş olacak. Ayrıntılı bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

2021 Temmuz ayı kira zammı ne kadar? 2021 yılı Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre TÜFE senelik %17,53, aylık %1,94 arttı.