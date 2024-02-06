FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.02.2024 13:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de kira fiyatlarındaki artış gündemdekini yerini korurken, kiracı ve ev sahipleri arasındaki dava sayısı da her geçen gün artıyor. Yargıtay kirasını IBAN ile ödeyenleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Türkiye'de konut krizi devam ederken bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarmak için farklı yöntemler denemeye başladı. Kiracının IBAN ile kira ödemesi mahkemeye taşındı. IBAN üzerinden kira yatırırken nelere dikkat edilmeli?

Keşfet

Gazete Vatan'da yer alan habere göre, Ev sahibini kirayı banka üzerinden gerçekleştiren kiracının kirasını eksik olarak yatırdığı gerekçesi ile tahliyesini talep etti. Peki havale ücretinin kesilmesi eksik kira olarak değerlendirilir mi?

Avukat Cansen Erdoğan IBAN ile ödemede bankanın kestiği havale ücretinin 'eksik kira' olup olamayacağıyla ilgili şunları kaydetti:

"Son zamanların üzerinde en çok ihtilaf yaşanan konularından biri olan Kiracı- ev sahibi uyuşmazlıklarında kira bedeli kadar bedelin ödenme şeklinde de ne yazık ki pek çok tartışma ve anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözümünde sadece Türk Borçlar Kanunu’ndan değil yanında diğer birçok kanundan, mevzuattan, düzenlemeden yararlanılmaktadır. "

"Havale, bankaların faaliyet konuları arasında yer alan işlemlerden biridir. Her ne kadar Bankacılık Mevzuatında yürürlük alanı bulsa da havale işlemi, Borçlar Kanunu’nun 457-462. maddelerinde de düzenlenmiştir. Buna göre, “havale göndericisi”, havale işlemi ile bir miktar paranın 'havale alıcısı' olarak belirlediği bir kişiye ödenmesi hususunda (havale ödeyicisi) bankayı yetkilendirmiş olmaktadır."

"Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, yatırılan kira bedelindeki noksanlığın, banka işlemleri nedeniyle oluşan masraflardan kaynaklanan kesintilerden dolayı olduğu cihetle, ödenmemiş bir kira ücreti bulunmadığını dolayısıyla da tahliye davasında ev sahibinin haksız olduğu gerekçesiyle davayı reddediyor ancak, ev sahibinin itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin kararını bozuyor."

"Özetleyecek olursak kira borcu ‘götürülecek borç'lardan olup kiracı kira bedelini ev sahibine tam ve eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Banka tarafından yapılan kesintilerden kiracı sorumlu olup bunların ödenmemesi temerrüt sebebiyle tahliye sonucunu oluşturur. Yargıtay ve Yargıtay Genel Kurulu kararı yerindedir, hakkaniyete de uygundur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
havale Yargıtay Kira IBAN karar konut
En Çok Okunan Haberler
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı girişiminin görüntüleri çıktı! Teröristler böyle vuruldu

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı girişiminin görüntüleri çıktı! Teröristler böyle vuruldu

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

4 şehirde düşük faizli kredi verilecek!

4 şehirde düşük faizli kredi verilecek!

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.