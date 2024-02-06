Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

Türkiye'de konut krizi devam ederken bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarmak için farklı yöntemler denemeye başladı. Kiracının IBAN ile kira ödemesi mahkemeye taşındı. IBAN üzerinden kira yatırırken nelere dikkat edilmeli?
Gazete Vatan'da yer alan habere göre, Ev sahibini kirayı banka üzerinden gerçekleştiren kiracının kirasını eksik olarak yatırdığı gerekçesi ile tahliyesini talep etti. Peki havale ücretinin kesilmesi eksik kira olarak değerlendirilir mi?
Avukat Cansen Erdoğan IBAN ile ödemede bankanın kestiği havale ücretinin 'eksik kira' olup olamayacağıyla ilgili şunları kaydetti:
"Son zamanların üzerinde en çok ihtilaf yaşanan konularından biri olan Kiracı- ev sahibi uyuşmazlıklarında kira bedeli kadar bedelin ödenme şeklinde de ne yazık ki pek çok tartışma ve anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözümünde sadece Türk Borçlar Kanunu’ndan değil yanında diğer birçok kanundan, mevzuattan, düzenlemeden yararlanılmaktadır. "
"Havale, bankaların faaliyet konuları arasında yer alan işlemlerden biridir. Her ne kadar Bankacılık Mevzuatında yürürlük alanı bulsa da havale işlemi, Borçlar Kanunu’nun 457-462. maddelerinde de düzenlenmiştir. Buna göre, “havale göndericisi”, havale işlemi ile bir miktar paranın 'havale alıcısı' olarak belirlediği bir kişiye ödenmesi hususunda (havale ödeyicisi) bankayı yetkilendirmiş olmaktadır."
"Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, yatırılan kira bedelindeki noksanlığın, banka işlemleri nedeniyle oluşan masraflardan kaynaklanan kesintilerden dolayı olduğu cihetle, ödenmemiş bir kira ücreti bulunmadığını dolayısıyla da tahliye davasında ev sahibinin haksız olduğu gerekçesiyle davayı reddediyor ancak, ev sahibinin itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin kararını bozuyor."
"Özetleyecek olursak kira borcu ‘götürülecek borç'lardan olup kiracı kira bedelini ev sahibine tam ve eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Banka tarafından yapılan kesintilerden kiracı sorumlu olup bunların ödenmemesi temerrüt sebebiyle tahliye sonucunu oluşturur. Yargıtay ve Yargıtay Genel Kurulu kararı yerindedir, hakkaniyete de uygundur."