Kira zammı hesaplaması! Kira zammı ne zaman açıklanır?

Ağustos ayı kira artış oranı ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Kira zammında 12 aylık TÜFE verileri baz alınıyor. Kira zammı geçtiğimiz ay 14,55 oranında gerçekleşmişti. Ağustos ayı kira zammının kaç olacağı araştırılmaya başlandı. Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

Kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından, 3 Ağustos Pazartesi enflasyon verileri açıklandığında, kira zammının da ne kadar olacağı belli olacak.

Temmuz ayı açıklanan veriler ile Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttığı öğrenildi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR? Orta Vadeli Ekonomi Programı, Strateji Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçen sene Eylül ayında açıklandı.